Незаметна и опасна: что такое аневризма сосудов и как ее предотвратить

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 75

Невролог Рустем Гайфутдинов: острая головная боль может говорить об аневризме

Незаметна и опасна: что такое аневризма сосудов и как ее предотвратить

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

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Зачастую это заболевание сложно заметить самостоятельно. Однако оно является причиной смерти у 30% пациентов.

Аневризма — это бессимптомное заболевание, которое может быть у людей всех возрастов. Невролог Рустем Гайфутдинов в интервью «Вечерней Москве» рассказал, чем опасен этот недуг и как предотвратить его появление.

Он объяснил, что у молодежи аневризма часто носит врожденный характер. Также аневризматические расширения сосудов могут случайно обнаружить при обследовании.

По словам эксперта, аневризмы бывают разные. Он объяснил, что это заболевание — дефект сосудистой стенки. Развитию аневризмы способствуют генетические заболевания, связанные с дефектом соединительной ткани. При таких диагнозах сосуды лишаются жесткого каркаса. В некоторых участках формируются аневризматические расширения, которые могут быть находками. Например, человек проходит обследование, делает МРТ из-за другой жалобы, а находят аневризму. Эксперт отметил, что они бывают не только мозговые, но и артериальные.

Невролог добавил, что острая головная боль может быть клиническим проявлением аневризмы. Она может произойти из-за сильных физических нагрузок.

Эксперт рассказал, что обычно аневризма не дает никаких клинических проявлений долгое время. Поэтому сложно вовремя поставить правильный диагноз и начать лечение. По словам врача, небольшое аневризматическое расширение имеет размер 5-7 миллиметров. Оно может выглядеть как мешочек на крупном сосуде. Иногда бывают гигантские аневризмы, чьи размеры достигают более трех сантиметров. Гайфутдинов объяснил, что от ее размера и расположения зависят течение болезни и лечение.

«Например, гигантская аневризма может давать клинические проявления. А в основном они не специфические. Это как бомба замедленного действия», — сказал невролог.

Он предупредил, что аневризма — причина смерти у 30% пациентов.

«Аневризматические расширения можно клипировать, не дожидаясь их разрыва. Нейрохирурги помогают укрепить сосудистую стенку в слабом месте и предупредить развитие заболевания. Отмечу, что аневризма может стать причиной летального исхода в 30 процентах случаев», — сказал он.

По словам специалиста, сильные удары могут спровоцировать появление приобретенной аневризмы. Кроме того, в группе риска находятся люди с гипертонией.

Как ранее писал 5-tv.ru, невролог Даниил Дегтерев рассказал, какие виды головной боли являются безобидными, а какие — источником беспокойства и поводом обратиться к врачу.

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