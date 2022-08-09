Развернули оплату: «Укртранснафта» перекрыла транзит российской нефти

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 317

«Укртранснафта» перекрыла транзит российской нефти

Развернули оплату: «Укртранснафта» перекрыла транзит российской нефти

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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По словам представителя «Транснефти», неразбериха в оплате произошла из-за санкций.

«Укртранснафта» 4 августа приостановила транзит российской нефти по южной ветке системы «Дружба». Об этом сообщил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь компании «Транснефть» Игорь Демин.

Система «Дружба» перекачивала российскую нефть в сторону Чехии, Венгрии и Словакии. Как отметил Демин, транзит через Белоруссию в Польшу и Германию продолжается.

По словам пресс-секратаря, «Укратранснафта» требует за свои услуги стопроцентную предоплату, и «Транснефть» при последней попытке оплаты просто получили свои деньги обратно на счет.

«Газпромбанк», обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций», — пояснил представитель компании.

Кроме того, Игорь Демин добавил, что «Транснефть» уже ищет альтернативные варианты оплаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Европа стала тайком закупать российское топливо через посредников, несмотря на новый пакет антироссийских санкций от ЕС.

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Развернули оплату: «Укртранснафта» перекрыла транзит российской нефти

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