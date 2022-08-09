Неожиданная бактерия: что такое туберкулез уха и чем он опасен

В ушной раковине, отмечают специалисты, комфортная среда для размножения различных инфекций.

Туберкулез обычно ассоциируется с легкими. И то, что есть такое заболевание, как туберкулез уха, для многих становится сюрпризом. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

Специалист отмечает, что в ухе вполне комфортная среда для размножения различных инфекций — от грибковых и вирусных до туберкулеза. Зачастую его путают с отитом, особенно если у человека он раньше был. По словам врача, само заболевание довольно успешно маскируется.

«Заболевание редкое, сразу же подозрение на то, что это может быть туберкулез, вряд ли возникнет. И это нормально, потому что каждый раз думать, что это туберкулез, не выйдет. И только с течением времени, когда все плохо лечится, не отзывается на стандартное лечение, и доктор, и пациент настораживаются и начинают искать причины глубже», — объяснил Зайцев.

Врач отметил, что туберкулез уха — хроническая инфекция. Возбудителем его становится туберкулезная палочка. Зачастую болезнь развивается как вторичная, приходящая сюда с током крови, а также контактным путем. Бывает, что бактерия попадает через евстахиеву трубу.

Зайцев отмечает, что заражение может произойти, если микобактерии туберкулеза из узелков в области мочки уха переходят внутрь. При этом такие узелки нередко сливаются по несколько штук в инфильтрат. Также инфекция попадает в ухо через слуховую трубу в том случае, если первичный очаг заболевания был в носоглотке.

Эксперт рассказал, что визуально специалист видит в толще перепонки очаги в виде бугорков. Когда они начинают распадаться, развиваются перфорации. Если ситуация доходит до того, что затрагивается кость, она рассосется, а на ее месте образуются грануляции. Зайцев подчеркнул, что туберкулезные отиты очень похожи на хронические отиты.

По словам специалиста, чаще всего туберкулез уха сначала протекает бессимптомно. Однако может отмечаться вялое и долгое лечение, которое обычно присуще для различных хронических патологий.

Врач рассказал, что если произошла перфорация, то она достаточно быстро может вырасти в диаметре. Также встречаются множественные перфорации. Кроме того, при таком заболевании гной течет из уха умеренно. Визуально он выглядит как серозно-слизистое отделяемое, либо как сливки, но при этом имеет неприятный запах. При этом лимфоузлы за ухом будут увеличены в размерах.

Оториноларинголог предупредил, что при тяжелой форме болезни может начаться отмирание тканей.

«У людей может начаться кариес, а иногда омертвение участка стенок наружного слухового прохода, лабиринта и слуховых косточек и дальнейшее ее отторжение. Встречаются и гнойные свищи», — рассказал он.

По словам Зайцева, одного осмотра для постановки диагноза недостаточно. Бывает, что требуется компьютерная томография височной кости. специалист отметил, что там уже будут ярко видны подтверждающие диагноз симптомы. на основании этих данных можно говорить о туберкулезе уха.

Зайцев считает, что многие затягивают свое состояние сами. Некоторые считают, что «раз само началось, пусть само и проходит». По его словам, есть те, кто обращается к врачу, когда уже совсем невмоготу. В случае с туберкулезом уха лучше всего обращаться не в поликлинику, а в специализированный институт, где врачи могут собраться на консилиум и принять коллективное решение.

Врач объяснил, что давать прогнозы по такой патологии очень сложно, потому что они зависят от того, как быстро начато лечение, отмечает специалист. При своевременном лечении прогноз благоприятный, поэтому не стоит затягивать. Если ухо даже незначительно беспокоит, лучше сразу обратиться к врачу.

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