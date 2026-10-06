Поставил диагноз в Google — лечись в «Яндексе»: врач об ИИ для здоровья

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 10 0

Самостоятельный поиск медицинской информации в интернете требует критического отношения к полученным ответам.

Врач предупредил об опасности диагностики с помощью ИИ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Врач Продеус предупредил об опасности постановки диагноза с помощью ИИ

Использовать искусственный интеллект для самостоятельной постановки диагнозов по вопросам здоровья не стоит. Об этом руководитель центра аллергологии и иммунологии НИКИ детства Минздрава Московской области, доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал, выступая на международном финансово-инвестиционном и медиафоруме стран БРИКС «Новые вехи развития в условиях ESG-экономики». Его слова приводит ТАСС.

По словам специалиста, качество ответа нейросети напрямую зависит от того, насколько грамотно человек формулирует запрос и работает с полученной информацией.

«Любой искусственный интеллект настолько умен, насколько умен человек, который задает ему вопросы, наполняет его информацией и умеет правильно ее извлекать», — сказал Продеус.

Он добавил, что такой же принцип действует и при самостоятельном поиске сведений о здоровье в интернете.

«У нас есть в медицине замечательная пословица: «Если ты поставил себе диагноз в Google, лечись в «Яндексе», — заключил врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сервисы искусственного интеллекта московской платформы «МосМедИИ» подключили к медицинским организациям 75 регионов России. К системе присоединились около 2,5 тысячи клиник. Искусственный интеллект помогает специалистам анализировать исследования МРТ, КТ, рентгена, УЗИ и маммографии.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, применение технологии позволило увеличить производительность труда в пять–шесть раз и вдвое снизить количество ошибок. За два с небольшим года с помощью сервисов проанализировали снимки и подготовили заключения по 18 миллионам исследований.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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