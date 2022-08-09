Путин призвал не замалчивать проблемы бедности и алкоголизма в моногородах
Президент России Владимир Путин отметил проблемы бедности и алкоголизма в моногородах
Фото: www.globallookpress.com / Виктор Лисицын
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Глава государства высказался о тревожной ситуации в ряде населенных пунктов Кировской области.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы Кировской области Александром Соколовым в режиме видеоконференции призвал не замалчивать проблемы моногородов, в частности, алкоголизацию населения.
«От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу вас обратить на это внимание», — сказал президент.
При этом Путин отметил, что в регионе 11 моногородов, и четыре из них находятся в ситуации, требующей заниматься ими на постоянной основе.
Глава государства не впервые озвучивает проблемы моногородов. В мае он поручил главе Карелии Артуру Парфенчикову уделить пристальное внимание рынку труда, социальным вопросам и увеличению инвестиций для сохранения стабильности и улучшения ситуации в моногородах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ученые изобрели препарат для лечения от алкоголизма.
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