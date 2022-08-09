Путин призвал не замалчивать проблемы бедности и алкоголизма в моногородах

Глава государства высказался о тревожной ситуации в ряде населенных пунктов Кировской области.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы Кировской области Александром Соколовым в режиме видеоконференции призвал не замалчивать проблемы моногородов, в частности, алкоголизацию населения.

«От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу вас обратить на это внимание», — сказал президент.

При этом Путин отметил, что в регионе 11 моногородов, и четыре из них находятся в ситуации, требующей заниматься ими на постоянной основе.

Глава государства не впервые озвучивает проблемы моногородов. В мае он поручил главе Карелии Артуру Парфенчикову уделить пристальное внимание рынку труда, социальным вопросам и увеличению инвестиций для сохранения стабильности и улучшения ситуации в моногородах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ученые изобрели препарат для лечения от алкоголизма.