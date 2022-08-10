Как прежде не будет! Какие сюрпризы готовит звездопадное полнолуние 12 августа

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 165

Через пару дней жизнь некоторых людей может резко измениться. Тем, кто ждет перемен, нужно только чуть-чуть приоткрыть для них дверь.

Фото, видео: www.globallookpress.com / PsychoShadow; 5-tv.ru

Особый день с точки зрения астрологии ждет всех людей 12 августа. В эту дату жизнь некоторых людей изменится на 180 градусов. И все дело в метеорном потоке, который окажется в созвездии Персея в полнолуние. Об этом 5-tv.ru рассказала астролог, психолог и эзотерик Елена Искра.

Эксперт подчеркнула, что Персей — один из ключевых персонажей в древнегреческой мифологии. Он отрезал голову медузе Горгоне, а после встретил свою любовь и обрел счастье. Казалось бы, как это все относится к реальной жизни? Но, уверяет астролог, любая легенда имеет свою энергетику и влияет на происходящее. Так же, как победил Персей, возможно, победите и вы. Или хотя бы справитесь с навалившимися трудностями. Но для этого нужно сделать несколько простых шагов 12 августа.

«Я максимально рекомендую провести уборку, оставить окна открытыми, а на бумаге написать заранее то, от чего бы вы хотели избавиться, что вас гнетет и что бы вы хотели разрешить. Оставьте это у открытого окна на подоконнике и смотрите чудесные сны», — посоветовала Елена Искра.

По ее словам, именно в объятиях Морфея вы сможете получить разгадку к разрешению своих вопросов. Особенно это касается тех, кто родился с 21 по 27 ноября. В жизни этих людей откроются новые страницы.

«В отрезок с трех часов ночи до семи утра вы будете на пороге глобальных изменений. Ваша жизнь уже не будет прежней. Полнолуние 12 августа и метеорный поток изменят вашу жизнь и поделят на до и после», — заявила астролог.

Всем тем, кто окажется на пороге перемен, она рекомендует не сдавать назад, а смело идти вперед. Там, за поворотом, будем много интересных событий. И главное, что шансы на успех очень велики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как метеорный поток Персеиды связан с трагедиями в истории.

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Как прежде не будет! Какие сюрпризы готовит звездопадное полнолуние 12 ав...

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