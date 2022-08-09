Путин направил обращение гостям концерта «Ленинградская симфония на берегах Невы»

Президент РФ Владимир Путин обратился к гостям концерта «Ленинградская симфония на берегах Невы», который проходит на Стрелке в Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Глава государства отметил, что Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, которую еще называют «Ленинградской», вызывает очень сильные чувства даже у молодых россиян.

«Сегодня, спустя многие десятилетия „Ленинградская“ симфония Шостаковича продолжает вызывать в новых поколениях самые сильные чувства. В них — горечь потерь и радость победы, любовь к Родине и готовность ее защищать. И это свидетельство настоящего, большого искусства, где великими на все времена становятся произведения, которые славят истинные, вечные ценности, объединяют людей всех возрастов, национальностей и религий, утверждают правду и свет, которые всегда берут верх над ложью, над силами тьмы», — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что прямая трансляция концерта после 11 первых и самых трудных месяцев блокады потрясла весь мир.

«Ее музыкальные темы пронзительно рассказывали о тяжелейших испытаниях, о боли, о великой скорби. Но было в них главное — поистине пророческое утверждение победы, и это укрепляло веру ленинградцев, всего советского народа, всех, кто боролся с нацизмом, в торжество гуманизма и справедливости», — сказал глава государства.

Сегодня, 9 августа исполнилось 80 лет со дня премьеры Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде. В честь этой даты Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета исполняет «Ленинградскую» симфонию на Стрелке Васильевского острова. Почетными гостями концерта стали ветераны и блокадники, вход для всех свободный.