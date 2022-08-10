В Горловке сообщили о боях в соседнем поселке Зайцево

Город находится в в 50 километрах севернее Донецка. Жителей просят не покидать укрытия.

Сильные бои происходят в поселке Зайцево Донецкой народной республики. Об этом сообщил мэр города Горловка Иван Приходько в Telegram-канале.

«Идет сильный бой в районе Зайцево. Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил», — сказано в публикации.

Приходько также попросил граждан не покидать укрытия, меньше передвигаться по городу. Все службы, по его словам, работают в усиленном режиме. Мэр отметил, что до этого происходил обстрел жилого массива «Солнечный», а также торгового центра «Бермуды». Кроме того, украинскими военными была обстреляна школа на окраине Горловки.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Глава государства Владимир Путин выступил с обращением к нации, отметив, что мирное население подвергается геноциду со стороны Киева в течение восьми лет. Как заявили в Минобороны РФ, войска наносят удары по военным объектам Украины с целью снижения ее военного потенциала, а также демилитаризации и денацификации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что десять снарядов из «Града» выпустили боевики ВСУ по жителям Горловки.