Группа пособников ВСУ задержана в Херсонской области

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Никита Кротов
Никита Кротов 15

В Херсонской области сообщили о задержании четырех пособников украинских диверсантов

Группа пособников ВСУ задержана в Херсонской области

Фото: mil.gov.ua

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В лесу правоохранителями были найдены оружие и боеприпасы.

Группа пособников украинских военных (ВСУ) задержана в Херсонской области. Об этом сообщили в ГУ МВД Херсонской области. Информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

«В Голопристанском районе они перевозили по реке диверсантов, оружие, боеприпасы и оборудовали в лесу тайники», — сказано в публикации.

Правоохранители отметили, что места дислокации российских военных посещались одним из задержанных под видом похода на рыбалку, а затем он передавал сведения украинской стороне. В тайниках обнаружены гранаты, противотанковые мины, гранатометы польского производства, автоматы Калашникова с боеприпасами, а также травматическое оружие.

Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. Президент Владимир Путин отмечал, что мирное население подвергается геноциду со стороны Киева на протяжении восьми лет. В Минобороны России заявляли, что войска наносят удары по военным объектам Украины с целью снизить ее боевой потенциал. Конечная цель российских военных — освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что саперы в зоне СВО рассказали о минах-ловушках и дилетантах из ВСУ.

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