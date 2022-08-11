Дипломат Белоусов: НАТО скоро будет оправдывать применение ядерного оружия

Применение ядерного оружия может начать оправдывать НАТО. Об этом заявил дипломат Андрей Белоусов в рамках Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Замглавы российской делегации добавил, что за североатлантическим альянсом окончательно закреплен статус ядерного военно-политического блока. По его словам, это прописано в декларации саммита НАТО в Мадриде.

Кроме того, Белоусов отметил «совместные ядерные миссии» блока по отработке применения ядерного оружия. По его мнению, все факты говорят о том, что государства-члены альянса могут начать оправдывать любое применение ядерного оружия.

До этого президент России Владимир Путин отмечал, что ядерную войну ни в коем случае нельзя допускать. Также глава государства подчеркивал, что в ней не может быть победителей. Помимо этого, Путин говорил о полном выполнении обязательств Россией по сокращению и ограничению ядерных вооружений в рамках двусторонних договоренностей с США.

К слову, американский лидер Джо Байден заявлял о важности обсуждений с РФ новой системы контроля вооружений, поскольку действующий договор истекает в 2026 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у России есть друзья в НАТО.