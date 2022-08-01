Путин: В ядерной войне не может быть победителей

В ядерной войне не может быть победителей, и ее ни в коем случае нельзя допускать. С таким заявлением президент РФ Владимир Путин обратился к участникам X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая стартовала в Нью-Йорке.

«Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Мы выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества», — говорится в послании Путина.

Глава государства подчеркнул, что Россия, как участник ДНЯО и один из его депозитариев, последовательно следует «букве и духу Договора». Также он отметил, что РФ полностью выполнила обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению ядерных вооружений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден заявил о необходимости обсуждения с Россией новой системы контроля над вооружением. По его словам, текущий договор СНВ-III истечет в 2026 году, и это не может не вызывать обеспокоенности.