Минобороны: ВС РФ уничтожили четыре переправы ВСУ через реку Ингулец

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 284

В ходе операции была сорвана переброска резервов украинских националистов в район боевых действий.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили четыре переправы Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Ингулец. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Упреждающим огневым поражением были уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВСУ через реку Ингулец и сорвана переброска украинских резервов в район боевых действий», — сказал Игорь Конашенков и добавил, что в ходе операции была сорвана передислокация резервов украинских националистов в район боевых действий.

Кроме того, на Андреевском направлении российские военнослужащие нанесли огневое поражения по тем подразделениям ВСУ, которые готовили атаки в населенных пунктах Костромка и Ищенка Херсонской области.

Игорь Конашенков добавил, что в результате были ликвидированы 90 украинских националистов, а также военная техника: три бронеавтомобиля, два танка и пять пикапов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Министерстве обороны РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих в ходе специальной военной операции России по защите Донбасса.

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