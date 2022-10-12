Захарова о высказывании Борреля про обещания НАТО и РФ: «Ну вот и все»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 284

Представитель МИД РФ Захарова дала оценку высказыванию Борреля по НАТО и РФ

Захарова о высказывании Борреля про обещания НАТО и РФ: «Ну вот и все»

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Дипломат «разносит» в пух и прах мнение западных коллег, если, конечно, их можно считать таковыми.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила слова главного дипломата Европы Жозепа Борреля о невыполнении натовцами обещаний перед РФ. Дипломат опубликовала пост в Telegram-канале.

«Ну вот и все. Историческое признание прозвучало. Запад открыто заявил о своем предательстве и обмане. Цинично натовцы подвели черту, которая зафиксировала давно образовавшийся водораздел, отделяющий их от порядочных людей», — написала Захарова.

К слову, Боррель отмечал, что невыполнение обещаний со стороны Североатлантического альянса — это, по словам европейца, не повод для проведения спецоперации в Донбассе по защите населения от боевиков.

До этого Мария Захарова раскритиковала так называемый «показательный спектакль» на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что ОБСЕ превратилась в «тусовку русофобов», а западники оправдывают теракт на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что оценила в Европе Мария Захарова.

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