Спецназ МО РФ уничтожил мост ВСУ для переброски тяжелой техники

Российские разведчики и бойцы спецназа обнаружили и уничтожили мост ВСУ. Его украинские военные возвели для быстрой переброски тяжелой техники, рассчитывая перейти в наступление. Однако плану не суждено было осуществиться.

«Группа утром по сумеркам выдвинулась в данный район для минирования этой переправы, которая была выложена с помощью танкового мостоукладчика. И мост был уничтожен», — заявил командир разведывательной роты.

За прикрытие российской группировки войск с воздуха отвечают расчеты зенитно-ракетных комплексов «Бук». С их помощью обнаружили, захватили и поразили очередную цель в небе над населенным пунктом.