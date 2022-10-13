Тайная свадьба? Марию Голубкину заметили с обручальным кольцом на пальце

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 2 802

Актриса Мария Голубкина появилась на публике с обручальным кольцом на пальце

Тайная свадьба? Марию Голубкину заметили с обручальным кольцом на пальце

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

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Актриса развелась с Николаем Фоменко в 2008 году. Она также встречалась с сыном артиста Василия Ливанова Борисом, но в ЗАГС этот роман пару так и не привел.

Актриса Мария Голубкина тайно вышла замуж — к такому выводу пришли журналисты KP.RU, присутствовавшие на премьере фильма «Корсаж» в кинотеатре «Октябрь». Звезда нечасто выходит в свет, а тут не просто появилась, но и блеснула обручальным кольцом на безымянном пальце.

Стоит отметить, впервые его заметили поклонники артистки на фото в соцсетях. Тогда под фото Голубкиной в купальнике фанаты отмечали: обзавелась не только несколькими килограммами веса, но и, судя по всему, спутником жизни.

С солистом группы «Секрет» Николаем Фоменко актриса развелась в 2008 году. В браке у пары появились двое детей, но они не скрепили союз спустя годы. Голубкина заявила, что устала от мужа и воспринимает его как родственника, отца своих наследников, не более. Последним известным публике избранником артистки стал сын Василия Ливанова Борис. Они то расставались, то снова сходились, собирались пожениться, но до ЗАГСа так и не дошли.

В 2013-м Голубкина пришла на открытие Московского кинофестиваля в белом платье и объявила — вышла замуж за летчика. Оказалось, историю звезда придумала ради развлечения. Нынешние слухи о загадочном муже не комментирует, однако говорит, что счастлива как никогда.

Ранее 5-tv.ru выяснял, куда пропала мама артистки, 82-летняя народная артистка РСФСР Лариса Голубкина.

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