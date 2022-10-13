Фальшь или обожание? Карл III встретил оскандалившуюся Лиз Трасс со словами «О, дорогая»

Премьер Британии вызвала массу негатива. Неужели нового монарха настигнет подобная участь?

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс прибыла на официальный прием к королю страны Карлу III. Примечательно, что Его величество поприветствовал ее словами «Дорогая, о, дорогая». Об этом сообщило издание Sky News в своем Twitter, предоставив видео со встречей политика и монарха.

Такое обращение короля показалось многим британцам забавным. Под публикацией издания комментаторы стали обсуждать своеобразное приветствие Карла III. Большая часть из них уверена, что Монарх шутливо обратился к Трасс из-за веселящей атмосферы во время аудиенции, хотя на самом деле имеет противоположное мнение по поводу нового премьер-министра страны.

«Он (Карл III — Прим. ред), наверное, не может поверить, какой беспорядок она уже устроила!» — подметил юзер под псевдонимом Agentwooska.

«Скорее всего он, думает: кто, черт возьми, поставил тебя во главе?» — написал читатель с именем NJ.

The prime minister had an audience with the King at Buckingham Palace, who could be heard saying 'dear, oh dear' as he met her.



More here: https://t.co/dqmXeCEuew pic.twitter.com/4Ixo6MN7Q6 — Sky News (@SkyNews) October 13, 2022

Пользователь под псевдонимом David shore саркастично констатировал, что «эти двое» правят целой страной. Подобное обращение друг к другу кажется неуместным, учитывая их значимость касаемо своего положения. В том числе британцы огорчены, что король тепло улыбается новоиспеченному премьер-министру, хотя тот уже показал себя не с лучшей стороны.

«Просто большой смех для Чарльза, в то время как остальные из нас переживают из-за оплаты счетов, отопления домов и, возможно, потери наших пенсий», — заявил комментатор с ником Spindly Killer Fish Is Closed Monday.

Стоит отметить, что Лиз Трасс совсем недавно вступила в должность, но уже вызвала массу негатива со стороны граждан. Уже через месяц после назначения британский парламент предложил вынести ей вотум недоверия из-за предложенного ею бюджетного плана.

«Люди вообще не хотели быть связанными с мисс Трасс, и они уже требуют развода. Никогда в британской политике лидер не становился настолько удивительно непопулярным за столь поразительно короткое время», — отмечал политический обозреватель Эндрю Ронсли в The Guardian.

Теперь часть жителей Великобритании не понимает поведение Короля, который несмотря на многочисленные недовольства населения называет Трасс «дорогой» и радушно приветствует на приеме. Вторая часть напротив, нашла в необычном приветствии монарха саркастические нотки. Некоторые пользователи уверены, что Карл III понимает катастрофичность ситуации.

«Он так ясно разделяет отчаяние нации», — написал пользователей с ником Lauren.

«Король не впечатлен», — заявил читатель Alex.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем будет отличаться коронация Карла III от традиционной.