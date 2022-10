Боже, храни короля: чем будет отличаться коронация Карла III от традиционной

Церемония восшествия на престол британских монархов имеет много любопытных деталей.

Коронация старшего сына почившей королевы Елизавета II принца Чарльза, взявшего имя Карла III после наследования престола, станет одним из самых важных событий года.

Его мать в свое время взошла на престол еще во время Британской империи, а ее первым премьер-министром был сам Уинстон Черчилль. Последним — Лиз Трасс, избранная на этот пост осенью 2022 года.

Елизавета II правила дольше остальных своих предшественников — 70 лет. За это время ее собственная страна и мир в целом полностью изменились. Чарльз должен стать королем новой Великобритании, открыв следующую страницу ее истории.

Какие факты нужно знать перед мероприятием, рассказывает 5-tv.ru.

Как произносится тронное имя принца Чарльза в качестве короля

У британских монархов существуют определенные правила наследования тронных имен. В качестве него они могут выбрать одно из своих вторых имен. Полное имя нового короля — Чарльз Филипп Артур Джордж.

Изначально предполагалось, что он назовется Джорджем, то есть — Георгом. Так бы он выразил преданность своей бабушке и ее почитанию Георга VI. Однако в итоге будущий монарх решил оставить собственное имя, которое в русском переводе звучит как Карл.

Новый король Великобритании Карл III: почему принц Чарльз взял другое имя

Так сложилось исторически, что в русском языке королей называют германским вариантом имени: не Джордж, а Георг, не Вильям, а Вильгельм. В Средние века русские дипломаты объяснялись с иностранными королями только по-латыни. Так что при переводе королевских грамот русскому царю имена латинизировались. А при Петре I латинские имена королей сократили на немецкий манер, убрав окончания: Людовикус — Людовик. Именно поэтому получив трон Великобритании, старший сын Елизаветы II уже стал именоваться не Чарльз, а Карл.

Порядковый же номер в имени нового короля означает, что до него в прошлом трон Великобритании занимали монархи с таким же именем — в XVII веке Карл I и Карл II. Первый закончил свою жизнь на плахе. Второй спустя 11 лет после смерти отца смог вернуть Англию из республики в монархию и правил 25 лет. При нем страна сильно пострадала от эпидемии чумы и пожара в Лондоне.

Где и когда состоится коронация Карла III

Читайте также Проклятье Карла: почему имя нового короля Великобритании окрестили неудачным

Букингемский дворец объявил, что коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Там же, где в начале 1950-х впервые примерила корону его мать. Именно в этом месте на протяжении 900 лет британские наследники официально вступали на престол.

Предполагается, что это станет одним из самых торжественных и запоминающихся событий года. Мероприятие будут транслировать по телевидению в прямом эфире. Это будет уже второй раз в истории британской монархии, когда коронацию увидят миллионы.

Веками коронация считалась таинством, поэтому лицезреть ее могли лишь близкие ко двору персоны. Однако вступившая на трон в 1952-м Елизавета II сделала это мероприятие публичным. Ее восхождение на трон впервые в истории показывали по телевидению. Многим при дворе это казалось дикостью. Зато сегодня мы можем видеть то, как происходила коронация самой долго правящей британской королевы. Тогда трансляцию посмотрело более 27 миллионов зрителей, а на само торжество было приглашено около 8 тысяч высокопоставленных гостей.

Почему коронацию надо ждать почти год после смерти Елизаветы II

Согласно традиции, коронация нового монарха проводится в разные временные промежутки после кончины предыдущего. Это связано с тем, чтобы торжественное событие не пришлось на период траура. К тому же, помпезное шествие требует тщательной подготовки всех участников и значительных трат.

Принц Чарльз станет самым пожилым коронованным принцем в истории Великобритании. Фото: www.globallookpress.com / Justin Таng.

Так, Елизавета II официально приступила к своим обязанностям сразу после смерти ее отца Георга VI в феврале 1952-го, однако коронована была только в июне 1953 года. То есть спустя 16 месяцев. Отчасти это было связано с экономическим кризисом в стране. Существует легенда, будто премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль лично попросил королеву отложить церемонию, чтобы не терять «ни один рабочий день» на регулирование обстановки в стране.

Читайте также Чарльз пальцы-сосиски: опухшие руки Карла III указали на серьезные проблемы со здоровьем

В то же время в истории Соединенного Королевства были случаи, когда коронация правящего монарха состоялась спустя почти целых 15 лет после начала правления. Речь о короле Эдгаре Миролюбивом, руководившем государством в X веке. И хотя в период его правления страна ни с кем не воевала, он опорочил себя связью с монахиней, в союзе с которой у него родилась дочь. По этой причине его ближайший советник и аббат Дунстан, обладавший большей властью, чем сам монарх, отказывался его короновать. Только после смерти святого Эдгар был помазан на царство.

А вот Гарольд II, напротив, взошел на престол точно в день смерти своего предшественника Эдуарда Исповедника.

Тем не менее, в среднем коронация нового монарха должна состояться спустя несколько недель после ухода в мир иной предыдущего правителя. В течение этого периода во дворце полным ходом идет подготовка к мероприятию.

Как пройдет коронация Карла III

Коронация Карла III получила кодовое название «Операция „Золотая сфера“». Детали мероприятия держатся в секрете.

Церемония пройдет согласно установленным традициям, которые оставались неизменными на протяжении столетий. Однако кое-какие допущения все же вполне возможны. Ожидается, что торжество будет короче по времени, разнообразнее и включать узкий круг VIP-персон. При этом древние ритуалы будут соседствовать с современными элементами, включая некоторые нововведения Елизаветы II.

«Коронация будет отображать роль монарха сегодня и в будущем с учетом давних традиций и подобающего мероприятию великолепия», — сообщается в заявлении Букингемского дворца.

Известно, что рядом с Карлом III будет присутствовать его супруга Камилла. Принц Уильям и принцесса Кейт Уэльские также будут активно участвовать в церемонии. Причем, по словам анонимных источников, близких королевской семье, Уильям вместе с Камиллой будут играть важную роль в процессе коронации.

Будут ли присутствовать на торжестве принц Гарри и его супруга Меган не уточняется. Любопытно, что дата коронации совпадает с четвертым днем рождения их сына Арчи.

Ожидается, продолжительность мероприятия составит около часа, вместо трех, как это было на торжественной церемонии вхождения его матери Елизаветы II.

«Это будет короче и проще, чем в 1953 году, но абсолютно по-прежнему по масштабу и зрелищности, соответствующих суверенитету, истории и традициям», — пояснил представитель дворца.

Список гостей, в частности остальных членов Виндзорской династии, пока не разглашается.

Какими регалиями коронуют Карла III

Вес британской короны для коронаций составляет два килограмма. Фото: www.globallookpress.com.

В распоряжении британского монарха множество драгоценностей, однако для коронации используются особенные регалии, которые в обычное время экспонируются в Тауэре.

В день торжества Карл III с супругой из Букингемского дворца направится в Вестминстерское аббатство на золотой карете Георга III. Этот экипаж традиционно в течение 260 лет используется для юбилеев и коронаций, в том числе и самой Елизаветы II. Вес кареты составляет почти 4 тонны, поэтому привести ее в движение может только упряжка из восьми лошадей. Известно, что передвигаться в карете очень неудобно, потому что пассажиров очень трясет. Зато винтажное транспортное средство позволит простым гражданам лицезреть Карла III с супругой с близкого расстояния. Ожидается, что на улицах выстроится толпа британцев, желающих поприветствовать нового монарха.

По прибытии Карла III за ним последует персонал, чтобы в нужный момент поправить бархатную мантию из горностая длиной 5 метров и весом 13 килограммов. В прошлый раз его матери шлейф помогали нести семь фрейлин.

В сопровождении свиты и уже собравшихся по обеим сторонам прибывших гостей король последует к трону короля Эдуарда. Кстати, до 1996-го в него был вмонтирован Скунский камень, который на протяжении веков использовался для коронации шотландских и британских правителей. После того, как его передали Шотландии, реликвия хранится в Эдинбургском замке при условии, что она будет использоваться для будущих коронаций. Привезут ли его по этому случаю в этот раз — неизвестно.

Затем у алтаря Карл III даст священную присягу, в которой поклянется защищать справедливость, закон и англиканскую церковь, после чего архиеписком Кентерберийский Джастин Уэлби совершит древний обряд и помажет ему голову елеем. Для помазания будут использованы золотая ампула, представляющая собой сосуд в форме орла с расправленными крыльями, и серебряная с позолотой и инкрустацией жемчугом ложечка.

И, наконец, после произнесения клятвы Карлу III преподнесут символы британской монархии — скипетр (в правой руке) и державу (в левой руке), а на его голову увенчают золотой короной святого Эдуарда Исповедника массой 2,2 килограммов и украшенную более чем 400 драгоценными камнями.

Этот бесценный и очень громоздкий головной убор надевала на свою голову и его мать. По признанию Елизаветы II, носить корону очень сложно, однако ей повезло, что у нее с отцом схожая форма черепа, поэтому любая корона на ней сидела как влитая.

«Нельзя смотреть вниз, читая речь. Приходится поднимать текст к глазам. Иначе шею сломаешь, и она упадет», — объясняла она.

Во время церемониальной процессии также будут продемонстрированы другие символы британской монархии. Например, большой державный меч (Sword of State) весом 24 килограммов с золотой рукоятью из розы и чертополоха (эмблемы Англии и Шотландии), жертвенный меч (Sword of Offering), меч духовного правосудия (Sword of Spiritual Justice), меч мирского правосудия (Sword of Temporal Justice) и меч милосердия (Sword of Mercy).

Кстати, все реликвии для коронации украшают части крупнейшего в мире бриллианта Куллинан, известного также как «Звезда Африки». Из-за того, что в самородке имелись трещины его разделили на 9 больших и 96 мелких осколков.

www.globallookpress.com / Christian Charisius

Не меньшей славой обладает венчающий британскую корону желтоватый бриллиант Кохинур, который в переводе с персидского называется «Гора света». Этому камню более 5 тысяч лет. За свою историю он побывал в сокровищницах индийских, иранских и афганских правителей. Кстати, Индия до сих пор заявляет на него свои права, уточняя, что камень попал в руки английских колонизаторов незаконно. Правда, вряд ли их притязания когда-либо увенчаются успехом, поскольку ни один король или королева при всем желании не имеют юридических прав распоряжаться драгоценностями Короны.

А вот красный камень, украшающий корону, известен, как красный рубин Черного Принца. В середине XIV века он принадлежал мавританскому принцу Абу Саиду, убитого кастильским королем Педро Жестоким. Последний победил противника при военной помощи британского монарха Эдуарда III, который получил рубин в качестве оплаты. Долгое время он украшал рыцарские шлемы Генриха V и Ричарда III, пока в 1661 году его не вставили в корону святого Эдуарда по случаю восхождения на трон Карла II.

На руке нового правителя, скорее всего, будет красоваться коронационный перстень, увенчанный темно-синим сапфиром с крестом Святого Георгия из рубинов в обрамлении бриллиантов. Ювелирное изделие была создано еще для коронации Вильгельма IV и символизирует «брак монарха со страной». У него, кстати, существует уменьшенная копия, заказанная королевой Викторией, пальцы которой были настолько узкими, что оригинал спадал с нее при церемонии.

Какую роль на церемонии отведут королеве-консорту Камилле

Британцы всегда недолюбливали вторую жену принца Чарльза, считая ее разлучницей и даже виновницей смерти принцессы Дианы. Возможно, королева также не испытывала теплых чувств к невестке. Однако в начале 2022-го монарх поменяла свое решение и пожаловала Камиле титул королевы-консорта вместо обещанного ранее и довольно унизительного статуса принцессы-консорта.

В последний раз такое случалось в 1937-м, когда мать Елизаветы короновали вместе с мужем Георгом VI. Супруг самой Елизаветы так и не был коронован. На торжественной церемонии принц Филипп встал на одно колено перед своей женой и монархом. Не сдержв чувств, он поцеловал ее на глазах у собравшейся публики и всего мира. Исторический момент до сих пор можно увидеть на записи.

Что же касается того, какая роль будет отведена Камилле на коронации Карла III, остается тайной. Тем не менее, известно, что она также будет коронована, но в более простой форме, чтобы подчеркнуть ее новый статус.

«В ходе церемонии Его Величество будет коронован вместе с королевой-консортом [Камиллой], — говорится в документе. — Коронация будет отражать роль, которую монархия играет сегодня, и видение будущего, но при этом будет основываться на давних парадных традициях», — говорится в официальном сообщении Букингемского дворца.

По-видимому, супруга будет сопровождать Карла в одном экипаже. Будут ли на ней какие-то регалии на церемонии — неизвестно. Если судить по тому, как в аналогичной ситуации был одет муж Елизаветы II, то на ней в момент присяги может быть мантия и головной убор. В таких случаях обыкновенно королеве полагается носить либо корону Королевы-матери, либо корону королевы Марии, однако в этот раз их продемонстрировать не удастся, учитывая болезненный для Индиии и других стран вопрос о принадлежности бриллианта Кухинор.

Поскольку церемония будет проходить в упрощенном формате, Камилла вероятно предпочтет надеть что-то более легковесное. Вероятно, это будет какой-то подарок покойной королевы. Так, королева-консорт уже не раз появлялась на публике в тиаре Гревилл, известной как тиара "Соты". Не исключено, что она наденет сапфировую брошь королевы Виктории, которую очень любила Елизавета II. К тому же, у Камиллы есть собственная фамильная тиара Кубитт-Шандов, которую она унаследовала от своей матери.

После мероприятия король и королева, скорее всего, тем же путем проследуют в Букингемский дворец под поздравительные возгласы любопытных зрителей. Как и некогда Елизавета с Филиппом, они вероятно выйдут потом на балкон снова поприветствовать народ. Затем послеудет коронационный банкет, на котором соберутся члены королевской семьи, представители иностранных монархий и другие высокопоставленные гости. Завершится торжество либо салютом, либо парадным пролетом самолетов.