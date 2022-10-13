Губернатор Белгородской области Гладков: при обстреле ВСУ никто не пострадал

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) был поврежден многоэтажный дом, а жители не пострадали. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

Гладков отметил, что повредили технический этаж многоэтажки. Это не критично для самого дома. Сейчас на месте работают экспертные службы, которые оценят масштаб восстановления и сроки ремонта.

«Часть жителей многоквартирного дома временно выехала к родственникам. Всех, у кого такой возможности нет, обеспечим всем необходимым», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что этот вопрос взяла на контроль администрация Белгорода. При поступлении дополнительной информации о происходящем Вячеслав Гладков пообещал информировать.

До этого неразорвавшаяся часть снаряда украинских националистов упала на площадку городского лицея. До этого боевики ВСУ атаковали жилой дом в Белгороде. Там неподалеку упали обломки ракеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал об обстрелах Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины.