Губернатор Белгородской области Гладков: при обстреле ВСУ никто не пострадал
Повреждения получил только многоэтажный дом.
Фото: Евгений Силантьев / ТАСС
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) был поврежден многоэтажный дом, а жители не пострадали. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.
Гладков отметил, что повредили технический этаж многоэтажки. Это не критично для самого дома. Сейчас на месте работают экспертные службы, которые оценят масштаб восстановления и сроки ремонта.
«Часть жителей многоквартирного дома временно выехала к родственникам. Всех, у кого такой возможности нет, обеспечим всем необходимым», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что этот вопрос взяла на контроль администрация Белгорода. При поступлении дополнительной информации о происходящем Вячеслав Гладков пообещал информировать.
До этого неразорвавшаяся часть снаряда украинских националистов упала на площадку городского лицея. До этого боевики ВСУ атаковали жилой дом в Белгороде. Там неподалеку упали обломки ракеты.
Ранее 5-tv.ru сообщал об обстрелах Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины.
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