Журналист Шахназаров обвинил Пугачеву в убийстве российской эстрады

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 452

Журналист не скрывает радости от переезда певицы за границу. По его мнению, артистка загубила карьеру многих талантливых коллег.

Журналист Шахназаров обвинил Пугачеву в убийстве российской эстрады

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Алла Пугачева разрушительно влияла на российский шоу-бизнес на протяжении сценической карьеры и благодаря своим связям ликвидировала талантливых конкурентов. Такое мнение в эфире собственного YouTube-шоу высказал публицист и писатель Михаил Шахназаров. Он сознался в искренней радости, которую испытал, узнав об отъезде певицы из РФ.

Михаил Шахназаров, журналист, писатель, блогерМихаил Шахназаров, журналист, писатель, блогер. Новодережкин Антон / ТАСС

Пугачева с мужем Максимом Галкиным* и детьми покинула страну в первые дни спецоперации по защите Донбасса. Спустя полгода она вернулась в Москву, наследники приступили к учебе в своей школе. Однако на фоне недовольства публики антироссийскими выступлениями Галкина и признания его иноагентом она снова собрала вещи и улетела с отпрысками в Израиль без обратного билета. Пресса сообщает, что замок звезд в подмосковной деревне Грязь выставлен на продажу.

«Вы увидели, как она любит родину? Вот только не припомню, когда и что она в последний раз спела, кроме ее „Рождественских встреч“ и прочего. Она просто убивала всю российскую эстраду, не пуская туда Кормухину и Агузарову. Зато была Варум (Певица Анжелика Варум. - Прим. ред)», — прокомментировал ситуацию Шахназаров.

О влиятельности Пугачевой в шоу-бизнесе и не только говорили не раз, подобные слухи регулярно появлялись и в годы активной работы на сцене, и когда она ушла на покой. Некоторые артисты открыто заявляли, что добились бы большего, если бы не козни Аллы Борисовны.

Поговаривали, что Жанну Агузарову Пугачева устранила как конкурентку дочери Кристины Орбакайте. Владимир Пресняков-младший якобы тоже на некоторое время пропал с экранов, так как артистке было обидно за наследницу, которая с ним развелась. Сама она вмешательство отрицала. Незавидная участь ждала также ныне покойную Валентину Легкоступову, Михаила Муромова и Лику Стар. Посягательства, опять же по слухам, были даже на Иосифа Кобзона и Машу Распутину, но эти звезды смогли преодолеть препятствия и продолжить путь к славе.

Ранее 5-tv.ru выяснял, во сколько Алле Пугачевой обойдется обучение детей Гарри и Лизы в Израиле.

* — признан в РФ иностранным агентом.

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