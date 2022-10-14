Певице Клаве Коке грозит уголовное дело за оскорбление чувств верующих

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 354

В отношении певицы Клавы Коки просят возбудить уголовное дело об оскорблении чувств верующих

Певице Клаве Коке грозит уголовное дело за оскорбление чувств верующих

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

Читайте нас в: Дзен Новости

Фонд защиты национального исторического наследия обратился в Следственный комитет с просьбой проверить творчество популярной артистки.

Певица Клава Кока может стать фигурантом уголовного дела, если запрос Фонда защиты национального исторического наследия поддержит Следственный комитет (СК) России. Представители организации попросили правоохранителей проверить творчество артистки, оскорбляющего чувства верующих, и начать расследование. Как пишет ТАСС со ссылкой на данные сотрудников СК, по заявлению фонда была инициирована соответствующая проверка.

«Фонд защиты национального исторического наследия подал заявление на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой проверить творчество Клавдии Вадимовны Высоковой (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) на предмет нарушения ей права на свободу совести и вероисповеданий (статья 148 Уголовного кодекса РФ, максимальное наказание — год тюрьмы. — Прим. ред.), а также возбудить в отношении нее уголовное дело. По данному факту следователями уже инициирована проверка», — сообщил представитель ведомства.

Причиной скандала вокруг имени звезды стало ее выступление во Владивостоке. Клава Кока пела на фоне российского флага и православного храма в откровенном наряде, в ее композициях звучали нецензурные фразы. Более того, все это происходило во время городского праздника в честь Дня знаний. Первыми недовольство начали высказывать местные жители. Они сочли представление развращающим детей и вульгарным, обратились к властям региона с требованием разобраться в ситуации.

Поначалу речь шла о проверке в соответствии со статьей о мелком хулиганстве. Кока с обвинениями не согласилась, заявив — она не знала, что за сценой виднеются храм и флаг. Кроме того, отметила певица, на сцене она была вполне прилично одета, в плаще. Инициативу жителей Владивостока поддержала, в том числе, актриса Мария Шукшина, распространив призыв одной из активисток наказать Клаву Коку за ее деяние.

Директор фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов в интервью агентству подчеркнул, что творчество артистки и некоторых ее коллег не несет никакой пользы, даже наоборот, является губительным для юной аудитории. Он добавил, что разрушительную «преступные действия» таких звезд необходимо пресекать. Организация ждет уведомления СК РФ о результатах проверки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Клава Кока собралась обратиться в суд из-за клеветы в ее адрес. В своем видеообращении заявила, что «несет в этот мир свет и позитив».

+7° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
63.49
-0.27 62.59
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на 14 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

15:36
Ей было всего 35: умерла звезда Московского цирка имени Никулина
15:33
Баланова рассказала о планах НМГ изменить географию своей дистрибуции
15:31
ВКС России поразили объекты военного управления под Киевом и Харьковом
15:25
Прямая трансляция пресс-конференции Путина по итогам саммита СВМДА в Астане
15:23
Песчинка в огромной вселенной: жизненные трагедии Кулагина
15:19
Как заботиться о коже осенью и зимой — лайфхаки от дерматолога

Сейчас читают

Пранкер Вован раскрыл секрет успешных переговоров с политиками: они не откажут
«Переходи на темную сторону»: что означает странный принт на футболке Зеленского
Какой группе россиян положена отсрочка от частичной мобилизации?
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика