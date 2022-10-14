Более 170 боевиков уничтожили ВС России в районе Николаева
В частности, под ракетные удары попали иностранные наемники
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mihir Melwani; Минобороны РФ
Более 170 боевиков, включая иностранных наемников, уничтожила российская армия в районе Николаева. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Ракетными ударами ВКС России в районе города НИКОЛАЕВ поражены пункты временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и формирования наемников «Иностранный легион», — уточнил он.
По его словам, в ходе боевых действий на данном направлении также были уничтожены четыре бронированные машины, три пикапа и шесть единиц автомобильной техники.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что армия России заняла господствующие высоты в районе Времевки в ДНР.
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