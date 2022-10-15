В Саратове 14-летнюю девочку арестовали по делу о жестоком убийстве сестры

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 248

Мама девочек нашла тело ребенка с множественными ножевыми и термическими увечиями.

В Саратове 14-летнюю девочку арестовали по делу о жестоком убийстве сестры

Фото: www.globallookpress.com / Christian Reister

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Пресс-служба прокуратуры Саратовской области сообщила ТАСС о том, что Волжский районный суд отправил 14-летнюю девочку под стражу по делу об убийстве. Жертвой девочки стала ее десятилетняя сестра.

«Суд заключил [ее] под стражу на два месяца, по 14 декабря включительно, с содержанием в ФКУ „СИЗО-1“», — рассказала пресс-служба.

Следствие сообщило, что труп десятилетнего ребенка 13 октября обнаружила мать девочек, когда вернулась после работы домой. Тело лежало в квартире с многочисленными ножевыми ранениями и следами посттермического воздействия.

В сообщении также уточняется, что в ходе следствия был проведен осмотр квартиры, в который произошло убийство, были назначены судебные экспертизы и проведен ряд иных процессуальных действий.

На данный момент в процессе находится выбор меры пресечения для 14-летней девочки. Подросток находится под следствием. Восьмикласснице грозит наказание по статье об убийстве малолетнего с особой жестокостью Уголовного кодекса РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про детали жестокого убийства девочки сестрой-восьмиклассницей в Саратове.

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