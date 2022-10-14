Резала и обжигала: раскрыты детали жестокого убийства девочки из Саратова сестрой-восьмиклассницей

За что девочка-подросток решила так наказать беззащитного ребенка?

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия жестоко убийства, случившегося в Саратове. Накануне жертвой преступления там стала десятилетняя девочка, а лишила ее жизни 14-летняя сестра. Ужаса этой истории добавляет и то, что восьмиклассница расправилась с ребенком самым коварным способом.

Как сообщили в Следственном комитете по региону, убийство произошло 13 октября. В тот день, в районе 18:30, домой с работы вернулась мама дочерей и увидела младшую из них мертвой. Она лежала на полу с множественными ножевыми ранениями и ожогами.

О случившемся женщина сообщила в полицию, а позже была задержана и подозреваемая, ей оказалась старшая сестра жертвы. Сейчас решается вопрос об избрании для нее меры пресечения, по статье Уголовного кодекса об убийстве малолетнего с особой жестокостью.

Также будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за профилактику и защиту прав несовершеннолетних.

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