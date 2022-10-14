Резала и обжигала: раскрыты детали жестокого убийства девочки из Саратова сестрой-восьмиклассницей

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 849

Раскрыты детали жестокого убийства девочки из Саратова сестрой-восьмиклассницей

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE/Bilderbox; СУ СКР по Саратовской области

Читайте нас в: Дзен Новости

За что девочка-подросток решила так наказать беззащитного ребенка?

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия жестоко убийства, случившегося в Саратове. Накануне жертвой преступления там стала десятилетняя девочка, а лишила ее жизни 14-летняя сестра. Ужаса этой истории добавляет и то, что восьмиклассница расправилась с ребенком самым коварным способом.

Как сообщили в Следственном комитете по региону, убийство произошло 13 октября. В тот день, в районе 18:30, домой с работы вернулась мама дочерей и увидела младшую из них мертвой. Она лежала на полу с множественными ножевыми ранениями и ожогами.

О случившемся женщина сообщила в полицию, а позже была задержана и подозреваемая, ей оказалась старшая сестра жертвы. Сейчас решается вопрос об избрании для нее меры пресечения, по статье Уголовного кодекса об убийстве малолетнего с особой жестокостью.

Также будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за профилактику и защиту прав несовершеннолетних.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ссоре двух девушек из Ростова, которая закончилась нападением с топором и многочисленными серьезными травмами для одной из них.

+7° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
63.49
-0.27 62.59
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на 14 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

15:36
Ей было всего 35: умерла звезда Московского цирка имени Никулина
15:33
Баланова рассказала о планах НМГ изменить географию своей дистрибуции
15:31
ВКС России поразили объекты военного управления под Киевом и Харьковом
15:25
Прямая трансляция пресс-конференции Путина по итогам саммита СВМДА в Астане
15:23
Песчинка в огромной вселенной: жизненные трагедии Кулагина
15:19
Как заботиться о коже осенью и зимой — лайфхаки от дерматолога

Сейчас читают

Пранкер Вован раскрыл секрет успешных переговоров с политиками: они не откажут
«Переходи на темную сторону»: что означает странный принт на футболке Зеленского
Какой группе россиян положена отсрочка от частичной мобилизации?
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика