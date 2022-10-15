Звездная болезнь: кого из артистов России сгубила опухоль мозга

Со страшной болезнью боролись Фриске, Толкунова и другие селебрити. Как показывает практика, к сожалению, даже большие деньги не в силах вернуть здоровье, если его нет.

Опухоль головного мозга — серьезная патология, от которой, к сожалению, не застрахован никто. Она унесла жизни многих звезд, в том числе, певицы Жанны Фриске. «Экспресс газета» собрала список артистов, которые столкнулись со страшным недугом.

История Жанны Фриске еще свежа на памяти. Певица скончалась в 2015 году из-за рака мозга. По некоторым данным, у нее был самый злокачественный вид опухоли — глиобластома. С такой агрессивной формой рака зачастую полностью не справляется ни хирургическое лечение, ни дальнейшая терапия.

В марте 2010 года скорая в срочном порядке госпитализировала артистку Валентину Толкунову в Боткинскую больницу прямо с концерта в Могилеве. Толкунова жила с раком четвертой степени. У нее была опухоль в мозге и груди, а метастазы добрались до печени и легких. Накануне смерти Толкунова заявила, что ей гораздо лучше, но это было обманным чувством. Спустя время она попросила привести к ней священника для соборования.

Жена актера Константина Хабенского Анастасия скончалась в возрасте 35 лет. Опухоль мозга у нее обнаружили, когда она была беременна, но она отказалась от лечения чтобы не навредить ребенку. Ни проведенная после родов операция, ни химиотерапия не смогли остановить рост опухоли. После резкого ухудшения Хабенская скончалась на руках матери.

У художественного руководителя Театра на Таганке Валерия Золотухина глиобластому нашли в 2012 году. Врачи не давали положительных прогнозов из-за позднего обнаружения рака и возраста больного. Спустя год актер был госпитализирован в отделение реанимации РНЦ рентгенорадиологии, где его ввели в искусственную кому. Спустя две недели Золотухин скончался от осложнений.

В апреле 2022 года от онкологии скончалась звезда отечественного кинематографа Александра Яковлева. В беседе с 5-tv.ru ее близкий друг режиссер Николай Лебедев рассказал, что Яковлева ложилась под нож для удаления опухоли, но победить болезнь не удалось.