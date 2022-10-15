Жуткая тайна «Посейдона»: политолог объяснил дикий страх Запада перед российской суперторпедой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 20 370

Политолог Кошкин: у стран Запада нет защитных мер против ядерного беспилотника «Посейдон»

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; Личный архив Андрея Кошкина; 5-tv.ru

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В странах НАТО активизировалось обсуждение возможностей ядерного арсенала России.

В Японии неспроста обеспокоились возможностями российского ядерного беспилотника «Посейдон». Островному государству оружие, способное вызывать цунами, может грозить полным уничтожением. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил военный политолог Андрей Кошкин, комментируя статью японского журналиста Кадзухико Иноуэ о технических данных ракеты «Посейдон».

В своем материале тот указал, что российский подводный беспилотник практически невозможно перехватить из-за высокой скорости и глубины, на которой он способен двигаться. Между тем детонация «Посейдона» у берегов США вызовет волну высотой в 500 метров, которая накроет не только знаменитую Статую Свободы (93 метра), но и небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг (443 метра).

В свою очередь Кошкин отметил, что США и их союзники, в том числе Япония, сейчас активно обсуждают возможности применения Россией ядерного оружия, рассматривая все варианты.

«Для Японии вариант „Посейдона“ весьма актуален, потому что это государство островное, и для них использование силы искусственно созданного цунами весьма чувствительно. К тому же это единственная нация, которая пережила атаку ядерного оружия от США, да еще и трагедию Фукусимы. В целом это и есть некая ответная реакция на ту дискуссию, которую искусственно генерирует сегодня коллективный Запад», — пояснил политолог беспокойство Японии по поводу «Посейдона».

При этом в Японии даже не осознают всех возможностей и угроз, которые заключает в себе российская суперторпеда, отметил Кошкин.

«Помимо прочего эксперт не указал, что беспилотник может автономно находиться в спящем режиме в укромном месте, а затем быть активированным и двигаться с высокой скоростью — до 200 километров в час, неся боезапас в 100 килотонн. Самое интересное, он размышляет над применением одного „Посейдона“, а в подводной лодке их шесть. Это надо учитывать тем горячим головам, которые сегодня браво заявляют, что готовы превентивно применить ядерное оружие против России», — подчеркнул эксперт.

По словам Кошкина, проекты, подобные «Посейдону», весьма чувствительны для США, а их возможное применение вызовет там полнейшую панику. Не случайно именно в Соединенных Штатах российскую суперторпеду назвали оружием Судного дня.

«Они даже не хотят по этому поводу особо анализировать, потому что никаких серьезных защитных мер у них пока нет, и это оружие невозможно сдержать, так же как невозможно сдержать баллистические ракеты „Кинжал“ и „Сармат“. Они тоже являются весьма опасным для США оружием в условиях развязывания ракетной термоядерной войны», — заявил политолог.

В начале октября разведка НАТО отправила ключевым странам-участницам блока отчет о передвижениях российской подводной лодки «Белгород» и указала на возможность испытания ядерной суперторпеды «Посейдон».

Вероятности российского удара все больше боятся в Великобритании. Глава генштаба страны Тони Радакин заявил, что Москва способна атаковать Лондон буквально со всех сторон — на земле, в воде и даже из космоса, предварительно перекрыв все каналы связи с внешним миром.

Как сообщал 5-tv.ru, в июле Военно-морской флот России получил на вооружение подлодку «Белгород», на которой можно разместить несколько ядерных беспилотников типа «Посейдон».

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