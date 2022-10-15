США вынесли смертный приговор из-за российского «оружия Судного дня»

В японской прессе вновь заговорили о смертоносной российской ракете «Посейдон».

На фоне участившихся разговоров об использовании ядерного оружия, авторы японского издания Yahoo News Japan решили порассуждать, что будет если воинственная риторика США все-таки спровоцирует Россию на удар. И пришли к неутешительным для Штатов выводам.

Военный эксперт и журналист Кадзухико Иноуэ, основываясь на технических данных ракеты «Посейдон», предположил, каков будет эффект, если снаряд сдетонирует у берегов США. Он отметил, что в результате удара из океана на сушу пойдет волна высотой в 500 метров.

«Если Нью-Йорк станет целью, то его накроет волна, для сравнения, Статуя Свободы высотой 93 метра, а Эмпайр-стейт-билдинг — 443 м, намного выше их. <…> При правильном направлении атаки цунами по ровной местности пройдет на 500 километров вглубь страны и достигнет столицы Вашингтона, даже выйдя за ее пределы. Большинство целевых побережий будут необитаемыми в течение десятилетий», — заявил эксперт.

Военный журналист добавил, что ракету, что движется на глубине 1000 метров со скоростью 130 километров в час, практически невозможно перехватить. И даже потенциальное первое экспериментальное применение может привести к непоправимым последствиям.

«У США на данном этапе нет оружия, сравнимого с „Посейдоном“, так что это большая угроза», — добавил эксперт.

Ицуро Накамура, профессор университета Цукуба, также заявил, что разработка «Посейдона», начатая в 2015 году, будет обязательно доведена до конца. Но японский эксперт не стал даже предполагать, может ли «Посейдон» быть использован в реальности, или же останется постоянно готовым к запуску оружием сдерживания.

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