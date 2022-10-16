Ее место займет другая: почему Карпович отказалась работать с Прилучным

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 653

Продюсер Гершинков рассказал, почему Карпович отказалась играть влюбленных в спектакле с Прилучным

Ее место займет другая: почему Карпович отказалась работать с Прилучным

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Продюсер раскрыл всю правду об отношениях артистов.

Общественность задалась вопросом, что же случилось со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович? Пользователи сети обсуждали ее роман с актером Павлом Прилучным, но тот заявил, что их ничего не связывает и неожиданно женился на Зепюр Брутян. После имя Карпович исчезло с афиш спектакля, в котором актеры играли влюбленную пару. Продюсер Виталий Гершинков рассказал «Экспресс газете», куда же пропала Карпович.

Гершинков опроверг слухи о разбитом сердце Карпович. По его словам, замена актрисы связана не с мешающей сотрудничеству болью от расставания, а с несовпадением графика спектаклей с рабочим планом. Продюсер отметил, что изначально женской роли в постановке «Косметика врага» не было и вовсе. Режиссер внес ее специально для Карпович.

На время спектакля актриса Екатерина Иванова заменила Карпович. Как отмечает продюсер, ни Прилучный, ни кто-либо другой не причастен к увольнению «папиной дочки».

«Это никак не связано с ней, с другими актерами или с режиссером. Мы с уважением относимся к Мирославе, но на эти спектакли ее место займет другая девочка», — подчеркнул Гершинков.

Продюсер расстроен, что постановку могут закрыть насовсем, потому что она вышла в неудачное время. Пандемия сильно повлияла на рейтинги, так что после завершения контрактов с актерами спектакли могут быть полностью убрать из репертуара театра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробнее о Екатерине Ивановой — актрисе, которая заменит Карпович в спектакле с Прилучным.

+5° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
63.06
-0.43 62.47
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 октября

Последние новости

2:43
Опубликовано видео с места гибели молодого человека из-за лифта в Москве
2:07
Шик и блеск: жена Мамаева показала роскошные апартаменты в Дубае на видео
1:36
Стал известен главный неочевидный симптом несахарного диабета
1:05
Хрусталев предложил Варнаве родить от него ребенка: «Буду тебя содержать»
0:41
Зеленский заявил об очень тяжелом положении ВСУ в боях у Артемовска и Соледара
0:17
Есть запас яйцеклеток: Пугачева и Галкин* могут вновь родить ребенка

Сейчас читают

Союзные силы уничтожили около 90% наступавших у Сватова и Кременной боевиков ВСУ
Есть запас яйцеклеток: Пугачева и Галкин* могут вновь родить ребенка
«Михайлова диета»: чем опасно резкое похудение для Стаса Михайлова в 53 года
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика