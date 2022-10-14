Актерская ротация: кем заменили Мирославу Карпович в спектакле с Прилучным

Актриса сериала «Склифосовский» значится в актерском составе театральной постановки.

Стало известно, на кого заменили артистку Мирославу Карпович в спектакле «Косметика врага» с ее коллегой по цеху Павлом Прилучным. Об этом сообщил StarHit.ru. Слухи о замене «папиной дочки» появились еще в сентябре, а сейчас подтвердились. В частности, на афише постановки фигура загадочной женщины, чье лицо скрыто полями шляпы. Известно, что пока роль исполнит актриса сериала «Склифосовский» Екатерина Иванова, Ее имя значится в актерском составе.

По подозрениям поклонников, место Ивановой может занять жена Прилучного Зепюр Брутян. К слову, подобный поворот произошел с экс-супругой Павла Агатой Муцениеце, когда в их союзе начались проблемы. Вместо нее в «Косметике врага» выступала Карпович, которая так и не призналась в отношениях с Прилучным. А еще Агату убрали из состава сериала «В клетке», где сыграла Брутян. Что касается самого Павла, он редко комментирует подробности личной жизни, а также туманно говорит об отношениях с Карпович.

«Мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить. Мне так жалко девчонку, потому что она столько натерпелась», — говорил звезда сериала «Закрытая школа».

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Карпович сняли с роли в спектакле с Прилучным.