Актерская ротация: кем заменили Мирославу Карпович в спектакле с Прилучным

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 1 361

Мирославу Карпович в спектакле «Косметика врага» заменили на Екатерину Иванову

Актерская ротация: кем заменили Мирославу Карпович в спектакле с Прилучным

Фото: Telegram / Мирослава Карпович

Читайте нас в: Дзен Новости

Актриса сериала «Склифосовский» значится в актерском составе театральной постановки.

Стало известно, на кого заменили артистку Мирославу Карпович в спектакле «Косметика врага» с ее коллегой по цеху Павлом Прилучным. Об этом сообщил StarHit.ru. Слухи о замене «папиной дочки» появились еще в сентябре, а сейчас подтвердились. В частности, на афише постановки фигура загадочной женщины, чье лицо скрыто полями шляпы. Известно, что пока роль исполнит актриса сериала «Склифосовский» Екатерина Иванова, Ее имя значится в актерском составе.

По подозрениям поклонников, место Ивановой может занять жена Прилучного Зепюр Брутян. К слову, подобный поворот произошел с экс-супругой Павла Агатой Муцениеце, когда в их союзе начались проблемы. Вместо нее в «Косметике врага» выступала Карпович, которая так и не призналась в отношениях с Прилучным. А еще Агату убрали из состава сериала «В клетке», где сыграла Брутян. Что касается самого Павла, он редко комментирует подробности личной жизни, а также туманно говорит об отношениях с Карпович.

«Мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить. Мне так жалко девчонку, потому что она столько натерпелась», — говорил звезда сериала «Закрытая школа».

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Карпович сняли с роли в спектакле с Прилучным.

+4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.06
-0.43 62.47
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на 15 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

10:58
ВСУ потеряли списки обучавшихся в ФРГ военных при отступлении под Херсоном
10:43
Женщина задавила 11-летнего мальчика на перекрестке в Петербурге
10:29
Пополнение в семье: Медведева показала новое фото с ребенком
10:12
ВСУ убили жителя ДНР и покалечили еще шестерых при очередных обстрелах
10:00
Умер заслуженный артист России Анатолий Хрусталев
9:49
Раскрыты даты проведения учений НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень»

Сейчас читают

«Не связывайся с парнями»: пугающие приставания Байдена к ребенку сняли на видео
ВС РФ применили современные артиллерийские комплексы «Пенициллин» на Украине
Не уберег: Зеленский довел Украину до состояния повсеместного развала и хаоса
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика