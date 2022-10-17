Вдовец Людмилы Сенчиной решил продать семейный особняк за 30 миллионов

Вдовец певицы Людмилы Сенчиной Владимир Андреев выставил на продажу их семейное гнездышко — двухэтажный особняк в Ленинградской области. Его мужчина в своем время строил для любимой, там же знаменитость провела последние годы жизни.

По словам Андреева, продать дом он решил из-за невозможности больше там находиться. Буквально каждый уголок, каждая вещица напоминают мужчине о родном человеке.

«Я просто не могу там жить психологически. Люся же везде картинки развесила - так, как ей надо, без всяких дизайнеров. Как Люся ушла, я там находился», — поделился Андреев в одной из программ на НТВ.

После смерти Сенчиной мужчина купил участок по соседству с домом, где жил с любимой. Построил новый дом и теперь живет в нем. Вырученные с продажи деньги, 30 миллионов рублей, Андреев намерен отдать единственному сыну певицы - 49-летнему Вячеславу. Наследник уже давно живет за границей, работает в сфере IT.

Людмилы Сенчиной не стало в январе 2018 года. Артистку сгубило страшное заболевание — рак поджелудочной железы. О смертельном диагнозе она узнала за полтора года до трагедии, однако предотвратить ее не смогла. Ей было 67 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядела могила Людмилы Сенчиной спустя три года после похорон.