Два ангельских крыла: что стало с могилой Сенчиной спустя почти три года после похорон

|
Анна Павлова
1 245

На могиле Людмилы Сенчиной появился памятник спустя почти три года после похорон

Два ангельских крыла: что стало с могилой Сенчиной спустя почти три года после похорон

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Народная артистка Рф скончалась 25 января 2018 года.

С могилы звезды советской и российской эстрады Людмилы Сенчиной на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга пропал православный крест. Как напоминает dni.ru, крест имел надпись «Помяни мя, Господи во Царствии Твоем». Это сокращенная цитата из Евангелия от Луки слов разбойника, который был распят вместе с Христом.

Теперь вместо одного креста на могиле установили надгробный памятник. Монумент состоит словно из двух крыльев ангела. Строгий темно-серый гранит венчает надпись золотыми буквами «Народная артистка России». А рядом фото молодой певицы, такой, какой ее запомнили миллионы поклонников. Памятник установил вдовец знаменитости Владимир Андреев.

Instagram @ivan_ilichevv

Великой певицы Людмилы Сенчиной не стало в 2018 году. Она умерла на 68-м году жизни. Артистку сгубило страшное заболевание — рак поджелудочной железы. О смертельном диагнозе она узнала за полтора года до трагедии, однако предотвратить не смогла. Андреев считает свою жену очень мужественным человеком — даже когда узнала о злополучном диагнозе, много работала, планировала концерты. Певицу похоронили вблизи часовни Ксении Блаженной, как она и хотела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что покойная певица Людмила Сенчина тайно встречалась с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном.

+2° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.59
0.99 84.95
1.27
Веселый гороскоп: какой вы праздник по знаку зодиака

Последние новости

15:54
Погибший спасатель потерял отца при взрыве на шахте «Распадская»
15:43
Веселый гороскоп: какой вы праздник по знаку зодиака
15:32
Bloomberg: Москва готовится к вторжению на Украину даже с Камчатки
15:32
Волочкова о трюках на высоте в новом шоу: «Это не под собственную елочку писать»
15:21
Игра в шар: какие тренировки интимных мышц опасны для здоровья — мнение сексолога
15:19
Выжившие горняки о ЧП в шахте «Листвяжная»: «Песчаная буря, и сразу тьма!»

Сейчас читают

Держись, кошелек! ТОП-3 знаков зодиака-транжир, которых затянет «Черная пятница»
Раскрыта тайна странного гроба актрисы Нины Руслановой
Жорин дал советы девушкам, с которых бывшие ухажеры требуют возврата денег
Идеальная совместимость: Какие знаки зодиака будут любить друг друга всю жизнь

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа