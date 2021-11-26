Два ангельских крыла: что стало с могилой Сенчиной спустя почти три года после похорон

Народная артистка Рф скончалась 25 января 2018 года.

С могилы звезды советской и российской эстрады Людмилы Сенчиной на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга пропал православный крест. Как напоминает dni.ru, крест имел надпись «Помяни мя, Господи во Царствии Твоем». Это сокращенная цитата из Евангелия от Луки слов разбойника, который был распят вместе с Христом.

Теперь вместо одного креста на могиле установили надгробный памятник. Монумент состоит словно из двух крыльев ангела. Строгий темно-серый гранит венчает надпись золотыми буквами «Народная артистка России». А рядом фото молодой певицы, такой, какой ее запомнили миллионы поклонников. Памятник установил вдовец знаменитости Владимир Андреев.

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Великой певицы Людмилы Сенчиной не стало в 2018 году. Она умерла на 68-м году жизни. Артистку сгубило страшное заболевание — рак поджелудочной железы. О смертельном диагнозе она узнала за полтора года до трагедии, однако предотвратить не смогла. Андреев считает свою жену очень мужественным человеком — даже когда узнала о злополучном диагнозе, много работала, планировала концерты. Певицу похоронили вблизи часовни Ксении Блаженной, как она и хотела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что покойная певица Людмила Сенчина тайно встречалась с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном.