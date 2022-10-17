Редкое явление: поселившееся в Амуре семейство косаток удивило дальневосточников

Жители Дальнего Востока наблюдают удивительное явление в реке Амур. На днях там поселилось семейство косаток.

Мать и два детеныша приплыли из Охотского моря и облюбовали территорию между двумя селами в Хабаровском крае. По словам главы Росприроднадзора подобного не помнит никто из старожилов.

Косатки представляют собой отдельный вид морских млекопитающих семейства дельфинов. Они редко заходят в пресноводные реки и не могут обитать в них долго. Если животным понадобится помощь, то специалисты сделают все для их спасения.

А пока косатки гостят в Амуре, местных жителей просят соблюдать осторожность и не приближаться к морскому семейству.