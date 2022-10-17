Группа разведчиков ВСУ попала в плен в Харьковской области

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 1 321

Плененные украинские боевики заводили в регион иностранных наемников. Состав групп доходил до 20 человек.

Группа разведчиков ВСУ попала в плен в Харьковской области

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Шесть украинских разведчиков попали в плен в окрестностях села Берестовое в Харьковской области. Захватить их удалось военнослужащим Луганской народной республики (ЛНР), сообщает РИА Новости.

«Нас было шестеро разведчиков. Мы должны были пройти три километра, чтобы (позднее – Прим. ред.) завести группу. Мы прошли два километра, два разведчика пошли – командир группы с товарищем – и не вернулись. Мы услышали выстрелы, я пошел за помощью и попал в плен. Меня ранили в ногу, я даже не успел сопротивляться», – поведал свою историю один из украинских разведчиков Виктор Бережной.

По словам военного ВСУ, киевский режим направил для участия в боевых действиях в Харьковской области не менее ста иностранных наемников. Среди них оказались офицеры из США, Великобритании и Польши. Так называемые солдаты удачи объединялись в группы до 20 человек. Бережной лично завел в Харьковскую область семь таких групп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Запорожской области десять иностранных наемников попали в засаду.

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