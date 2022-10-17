Вприсядку: Неймару грозит тюремный срок за мошенничество
Футболист Неймар может попасть в тюрьму на пять лет за мошенничество и коррупцию
Фото, видео: www.globallookpress.com / David Zorrakino; 5-tv.ru
Дело связано с переходом футболиста в «Барселону» из «Сантоса» в 2013 году.
Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар может сесть в тюрьму на пять лет. Его обвиняют в мошенничестве и коррупции.
Дело связано с переходом футболиста в «Барселону» из «Сантоса» в 2013 году. Утверждается, что игрок был продан в «Барсу» по цене гораздо ниже его реальной стоимости.
Известно, что футболист уже приехал в здание суда. Если вину нападающего признают, ему, помимо тюремного заключения, грозит штраф в 150 миллионов евро.
Ранее 5-tv.ru сообщал, кого назвали лучшим футболистом в истории футбола.
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