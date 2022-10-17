Вприсядку: Неймару грозит тюремный срок за мошенничество

Дело связано с переходом футболиста в «Барселону» из «Сантоса» в 2013 году.

Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар может сесть в тюрьму на пять лет. Его обвиняют в мошенничестве и коррупции.

Дело связано с переходом футболиста в «Барселону» из «Сантоса» в 2013 году. Утверждается, что игрок был продан в «Барсу» по цене гораздо ниже его реальной стоимости.

Известно, что футболист уже приехал в здание суда. Если вину нападающего признают, ему, помимо тюремного заключения, грозит штраф в 150 миллионов евро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кого назвали лучшим футболистом в истории футбола.