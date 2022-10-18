Хитрая схема: мошенники начали переводить россиянам деньги

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«Известия»: мошенники начали переводить россиянам деньги в рамках новой схемы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; 5-tv.ru

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Злоумышленники постоянно изобретают новые средства, чтобы заполучить финансы доверчевых людей.

В России появилась новая схема телефонного мошенничества, выяснили «Известия».

Принцип ее действия простой: мошенники перечисляют деньги жертве, якобы по ошибке, а затем просят их вернуть. Одновременно они пишут заявление в банк о неверном переводе.

Если человек соглашается перевести средства обратно, то мошенник получает двойную сумму: и от жертвы, и от банка. В противном случае просто возвращает свои деньги и ничего не теряет, а вот человеку грозит уголовное дело.

Переведенные по ошибке деньги — чужие. Их нельзя тратить, снимать в банкомате и осуществлять какие-либо переводы. Такие действия полиция может расценить как кражу. Этим и пользуются мошенники, когда убеждают жертву перевести обратно перечисленные якобы по ошибке средства.

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