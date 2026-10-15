«Платье не застегнулось»: Успенская набрала три килограмма на гастролях

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 586 0

Проявленная слабость не позволила ей исполнить желание Николая Баскова на юбилее.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Любовь Успенская рассказала, что набрала три килограмма на гастролях

Королева шансона Любовь Успенская набрала три килограмма во время гастролей и не могла застегнуть платье, в котором должна была выйти на сцену по просьбе Николая Баскова. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru на юбилейном вечере артиста.

«У меня были туры. Мне делали приятные сюрпризы. Там были красивые торты, и я все это жрала! Я набрала лишний вес. Меня Коля попросил выйти в золотом платье, и оно не застегнулось», — поделилась Успенская.

На вопрос, какими методами пользуется певица, чтобы сбросить лишний вес, она ответила с улыбкой:

«Рот закрываю».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Любовь Успенская относится к своему внешнему виду, в частности, к волосам, с особой трепетностью. Также она заявила, что у сексуальности нет срока годности. К слову, работа над образом у Успенской шло годами. Специалисты подмечают, что певица регулярно посещает косметологов, чтобы поддерживать состояние кожи. И в свои 72 года Любовь Залмановна выглядит великолепно.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+9° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 90%
83.76
-0.19 93.77
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:00
Путин подчеркнул важность сохранения центра Петербурга при строительстве моста
23:44
«Не нужно зацикливаться»: SHAMAN высказался о переменах во внешности
23:30
«Зачем это начали»: Алибасов-младший предложил налоговой мировую
23:01
«Платье не застегнулось»: Успенская набрала три килограмма на гастролях
22:36
Вербовали адептов и вымогали деньги: подробности задержания саентологов* в регионах России
22:20
«Творческое безумство»: Басков рассказал о подготовке юбилейного концерта

Сейчас читают

«Творческое безумство»: Басков рассказал о подготовке юбилейного концерта
Саентологи* прикрывались благотворительным фондом для работы в России
Брюки с ядом: токсичные вещества нашли в школьной одежде для мальчиков
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео