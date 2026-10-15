«Платье не застегнулось»: Успенская набрала три килограмма на гастролях
Проявленная слабость не позволила ей исполнить желание Николая Баскова на юбилее.
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru
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Любовь Успенская рассказала, что набрала три килограмма на гастролях
Королева шансона Любовь Успенская набрала три килограмма во время гастролей и не могла застегнуть платье, в котором должна была выйти на сцену по просьбе Николая Баскова. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru на юбилейном вечере артиста.
«У меня были туры. Мне делали приятные сюрпризы. Там были красивые торты, и я все это жрала! Я набрала лишний вес. Меня Коля попросил выйти в золотом платье, и оно не застегнулось», — поделилась Успенская.
На вопрос, какими методами пользуется певица, чтобы сбросить лишний вес, она ответила с улыбкой:
«Рот закрываю».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Любовь Успенская относится к своему внешнему виду, в частности, к волосам, с особой трепетностью. Также она заявила, что у сексуальности нет срока годности. К слову, работа над образом у Успенской шло годами. Специалисты подмечают, что певица регулярно посещает косметологов, чтобы поддерживать состояние кожи. И в свои 72 года Любовь Залмановна выглядит великолепно.
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