Вербовали адептов и вымогали деньги: подробности задержания саентологов* в регионах России

О масштабных задержаниях, которые прошли сразу в нескольких регионах России. «Известия» первыми получили эксклюзивные кадры операции против последователей саентологии*. Под прикрытием благотворительных проектов действовала сеть, которая вербовала новых адептов, вымогала деньги и собирала сведения о стратегических предприятиях страны.

Как была устроена эта система и что обнаружили во время обысков — узнал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Кувалда вместо будильника. Спецназ на пороге — и утро, которое явно пошло не по плану.

Москва, Петербург, Новосибирск, Калининград, Уфа — масштабная операция включала в себя десятки адресов по всей стране.

Внимание оперативников привлекла деятельность организации саентологов*, которая работала в России под прикрытием благотворительных проектов.

Одна из ключевых фигур расследования — Елена Кротова. По версии следствия, она координирует деятельность последователей саентологии* через фонд «Защитим детей от наркотиков и алкоголя».

«Сразу на входе в квартиру ее руководителя с десяток вот таких брошюр. Правда о наркотиках, в конце QR-код, якобы для спонсоров», — сказал корреспондент Игорь Капориков.

Отделения фонда действуют в 45 регионах страны, а число добровольцев достигает пяти тысяч человек.

«Только в одной Москве роздано более 13 миллионов брошюр. И знаете, эти брошюры реально работают», — сказала руководитель антинаркотического движения благотворительного фонда «Защитим детей от наркотиков и алкоголя» Елена Кротова.

Но бывшие участники движения уверены, что просветительство — лишь прикрытие. Листовки помогают находить новых последователей и тянуть из них деньги.

«Мы сами их распространяли. Антинаркотические, „дорогу к счастью“. Все это мы знаем. Через эти книги к нам приходили люди», — сказала пострадавшая, бывший саентолог* Мария Конотаева.

Мария Конотаева в саентологию* погрузилась 20 лет назад. Прошла обучение, работала в одном из офисов. Со временем, говорит, поняла, в какую систему попала — с оскорблениями и вымогательством.

«Там в долларах, там не просили в рублях. От 100. То есть человек говорит, ну я могу 50 дать. Он говорит, нет-нет, 100. Вот ты вот напиши, что ты 100 дашь. И человек должен был выкрутиться и принести эти деньги», — сказала Мария Конотаева.

Саентология* появилась в США в середине прошлого века. Ее основатель — писатель-фантаст Рон Хаббард. В основе учения — идея о человеке как о бессмертном духовном существе, которому обещают помочь преодолеть внутренние барьеры и раскрыть собственный потенциал.

«Де-факто нас уже вносят в религиозную группу и постепенно через эти курсы, через необходимость движения по мосту. Вот эта многоуровневость включает саентологию* в каждую сферу вашей жизни», — сказала религиовед, судебный эксперт Лариса Астахова.

Десятилетиями последователи Хаббарда действовали в России на вполне законных основаниях: открывали центры, проводили «курсы личностного роста», работали коучами и консультантами. Но, по версии силовиков, за этим фасадом скрывалось нечто большее: сторонники движения собирали разведданные о российских предприятиях, в том числе оборонных и атомных.

В сентябре 2021 года Генпрокуратура объявила нежелательными две американские структуры саентологов, а в декабре 2024-го петербургский суд признал экстремистской и запретил местную «Саентологическую церковь»**.

«На территории России действует целый ряд саентологических* структур, которые формально себя позиционируют как независимые, но фактически транслируют те же самые идеи. На основании тех же источников и применяют те же методы», — сказал адвокат, специалист по сектам и деструктивным организациям Александр Корелов.

Последняя такая встреча состоялась здесь. Это офис Кротовой на севере столицы, сегодня тут тоже работали силовики.

«Все комнаты головного офиса заставлены вот такими коробками. В одних подозрительные напитки, вот тут, например, сок „Нуни“. В других такие банки с БАДами — фолиевая кислота. Женщина утверждает, что получила их в дар и раздавала бесплатно», — сказал корреспондент Игорь Капориков.

Со слов пострадавших, таблетками их пичкали и не бесплатно, в современных сектах — популярное явление. В этом кабинете Кротова проводила встречи с активистами. Вот зазывающие посты и фото в социальных сетях. На стене грамота от морской организации.

Это религиозный орден саентологической* религии, состоящий из наиболее преданных адептов. Сама Кротова в системе с 1995 года. Привел муж, после того как она едва не умерла.

— Он открыл книгу дианетиков, провел мне эти десять шагов. И через два часа у меня боли не было, а через сутки все зажило. То, что врачи не могли заживить.

— Так вы бы на себе и остановились.

Как тут остановишься? Ведь среди сторонников саентологии* есть известные люди, например, актеры Том Круз и Джон Траволта, не скрывающие своих взглядов, но популярность у знаменитостей не освобождает движение от внимания правоохранителей и ответственности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — организация признана нежелательной на территории РФ.

** — организация, признанная экстремистской в России.