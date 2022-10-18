Торговая сеть Zara нашла способ вернуться в Россию. Как пишет «Коммерсантъ», компания хочет передать российские активы партнерам из третьих стран.

Например, из Юго-Восточной Азии или Персидского залива, которые в России считают «дружественными». Эксперты отмечают, что группа уже приступила к оптимизации бизнеса в России и закрытию нерентабельных объектов.

Как отмечает издание, похожий сценарий по сохранению российского бизнеса ранее реализовал польский производитель одежды LPP.