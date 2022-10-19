На финской АЭС «Олкилуото» выявили повреждение в реакторе

В Финляндии на острове Олкилуото произошла поломка на атомной станции. Как сообщает оператор АЭС, в реакторе обнаружили повреждения насосов.

По словам специалистов, ситуация не угрожает ядерной безопасности, однако это ощутимо ударит по энергоснабжению всей страны. Дело в том, что станция «Олкилуото» вырабатывает около 16% всей электроэнергии Финляндии. Сколько времени понадобится для ремонта насосов — не уточняют.

В следующем году ситуация с поставками электроэнергии сильно ухудшится во всей Европе. Об этом в интервью Financial Times заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.

По его словам, если эту зиму европейцы еще смогут пережить за счет газа в хранилищах, то в следующем году все запасы будут истощены. А пополнить их без российского газа будет проблематично. Министр отметил, что в этом случае энергокризис в Европе затянется вплоть до 2025 года.