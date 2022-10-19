Бурные будни: Россию накроет магнитный шторм

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Территорию России накроет магнитная буря

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Метеозависимым врачи рекомендуют проводить больше времени на свежем воздухе и избегать стрессовых ситуаций.

Уже завтра в России ухудшится магнитный фон, а вместе с ним и самочувствие у метеозависимых людей. Первые признаки магнитной бури появятся уже в этот четверг. Помимо апатии и снижения работоспособности, аномальная солнечная активность способная вызывать у людей головные боли и другие недомогания.

Тем, кто подвержен плохому самочувствию в этот период, врачи рекомендуют проводить больше времени на свежем воздухе и избегать стрессовых ситуаций.

Помимо этого метеочувствительным гражданам рекомендуют отменить не только важные дела и дальние поездки, но и принятие серьезных решений. Вместо этого стоит пить больше воды, отдыхать и стараться получать позитивные эмоции.

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