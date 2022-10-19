«Серая мышка»: Алсу рассказала о своих комплексах в детстве

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 28

Певица Алсу рассказала, что никогда не любила соревноваться

«Серая мышка»: Алсу рассказала о своих комплексах в детстве

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Артистка призналась, что в школе ее считали скромной и тихой.

Несмотря на то, что певица Алсу производит впечатление уверенного в себе человека, в детстве она страдала из-за комплексов. В это сложно поверить, ведь в 15 лет вышел ее первый клип, а в 16 лет она уже представляла Россию на международном конкурсе «Евровидение»» — это очень мощный первый соревновательный опыт.

«Но при этом характер у меня совершенно не азартный, не боевой. В детстве я была даже немного закомплексованной. Может, поэтому и не любила соревноваться», — рассказала артистка в беседе с 7Дней.ru

Она добавила, что в школе или в летних лагерях всегда проходили конкурсы, но она не хотела в них участвовать, потому что не стремилась быть первой и самой популярной. В это сложно поверить, но Алсу считали самой скромной и тихой «серой мышкой».

У артистки даже случалась паника, когда ее узнавали в общественных местах. Однако юной артистке было приятно внимание поклонников, которые полюбили ее не только за песни, но и за человеческие качества.

Как ранее писал 5-tv.ru, Алсу устроила большой праздник в честь дня рождения своего сына Рафаэля. Мальчику исполнилось шесть лет.

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