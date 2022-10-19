Не вывозят: США могут ограничить экспорт своей нефти

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США планирует ограничить вывоз топлива из страны на фоне инфляции и кризиса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sven Hoppe; 5-tv.ru

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Кроме этого, американское правительство снова задействует стратегические резервы.

Справиться с кризисом всеми способами сейчас пытаются в США. Власти хотят ограничить вывоз топлива из страны, чтобы снизить на него цены, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Кроме этого, американское правительство снова задействует стратегические резервы. Сегодня Министерство энергетики США должно выделить дополнительно 15 миллионов баррелей из хранилищ. Еще больше запасов могут высвободить этой зимой.

Бензин в Штатах максимально подорожал в июне: средняя цена за галлон — это около четырех литров — превысила пять долларов. За все это время, несмотря на огромные усилия администрации Джо Байдена, стоимость топлива в Америке упала примерно на один доллар.

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