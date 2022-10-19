«До последнего»: Запад пытается превратить Украину в Чечню 1990-х годов

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 60

Депутат Саралиев сравнил действия Запада на Украине с действиями в Чечне в 1990-х

«До последнего»: Запад пытается превратить Украину в Чечню 1990-х годов

Фото: www.globallookpress.com / Carsten Reisinger

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Постановление украинского правительства о признании «суверенитета» Ичкерии показало слабость Киева.

Западные страны хотят сделать с Украиной то же, что пытались сделать с Чечней в 1990-х годах. Этот явный призыв к войне «до последнего украинца» очень походит на принуждение чеченского народа со стороны Европы сражаться с Россией «до последнего чеченца». Такое мнение выразил первый зампред комитета Госудумы по международным делам, депутат от Чеченской республики Шамсаил Саралиев в беседе с URA.RU.

«В 1990-е Чечню бросили в пекло войны по заданию западных кураторов, мечтающих о разделении России. Западные силы спонсировали и поддерживали военные действия, им надо было, чтобы чеченский народ сражался с Россией „до последнего чеченца“, аналогично тому, как сейчас они поддерживают своих украинских марионеток», — заявил он.

В том числе он отметил, что постановление украинского правительства о признании «суверенитета» Ичкерии демонстрирует отчаянность и упадок сил Верховной Рады. Эту установку точно нельзя воспринимать с серьезностью, ведь с юридической точки зрения она ничего не значит.

Также эксперт напомнил, как в по-настоящему трудные моменты для Ичкерии никто не стал ей помогать. В начале 1990-х правительство государства просило поддержать и признать его независимость, однако союзников так и не нашло.

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