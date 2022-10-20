Почему Даня Милохин хотел бросить Евгению Медведеву на «Ледниковом периоде»?

Исполнителя и фигуристку подозревали в отношениях, вышедших далеко за пределы профессиональных.

Тиктокер Даня Милохин не раз задумывался об уходе из проекта «Ледниковый период», в котором выходил на лет с прославленной фигуристкой Евгенией Медведевой. Об этом исполнитель рассказал в интервью корреспонденту KP.RU после съемок очередного выпуска шоу. В новом сезоне появились новые судьи (Марк Богатырев и Лариса Рубальская), тренеры будут меняться командами, но в дуэте Милохина и Медведевой пока все по-прежнему.

По словам певца, продюсер проекта Илья Авербух лично позвал его в новый сезон — приехал в гости и даже поиграл с ним в приставку. Милохин согласился, в качестве напарницы снова получил знаменитую спортсменку. Для музыканта условия работы не изменились, но страх перед выходом на лед так и не пропал.

«Готовиться к выходу на лед легко. Самое сложное — выходить на лед. Каждый раз дико волнуюсь. Мы уже сработались с Женей, скатались, это прибавляет уверенности. Каждый день тренируемся, учим новые элементы. И все же были моменты (в текущем сезоне), когда мне снова хотелось уйти. Потому что я дико волновался. Зачем мне делать то, от чего я так сильно волнуюсь, если я могу это не делать?» — сказал Даня Милохин.

Как отметил артист, успокоиться он не может, самостоятельно решить главную проблему участия в шоу ему сложно. Пока он пытается спасаться легкими успокоительными средствами. Певец стал на постоянной основе принимать валерьянку.

В ходе минувшего сезона «Ледникового периода» Милохин и Медведева не раз дали зрителям повод заподозрить их в куда более чем профессиональных отношениях. В их номерах были чувственность, страсть, даже поцелуи, от которых сходили с ума фанаты. При этом сами звезды роман отрицали, но и свободное время часто проводили вместе.

Ранее, писал 5-tv.ru, Евгения Медведева рассказала, почему ее встречи с Даней Милохиным сошли на нет после участия в проекте.