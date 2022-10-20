Васильев признался в любви к актрисе Климовой: «Ее соблазн греховен»

По мнению знаменитого телеведущего, артистка невероятно притягательная женщина, которой идет любой наряд. Он назвал звезду примером для многих и пообещал ей новое замужество.

Историк моды и телеведущий Александр Васильев воспел красоту и стиль актрисы Екатерины Климовой в своей колонке для 7Дней.ru. Он подробно разобрал гардероб звезды, оценил внешность и пришел к выводу — трудно найти более привлекательную артистку, которой к тому же идет буквально любая одежда. Влюбленный критик уверенно заявил: хоть Климова и разводилась трижды, об одинокой женской судьбе ей беспокоиться точно не стоит.

«Молодая многодетная мама Екатерина Климова — одна из самых красивых актрис нашей страны. Екатерина чрезвычайно сексуальна, но это выражается вовсе не в ее нарядах, а в том, как она держится, смотрит, двигается. У нее можно поучиться тому, как надо соблазнить мужчину», — подчеркнул Васильев.

По мнению историка моды, Климова еще наверняка успешно выйдет замуж, потому что в ней неограниченный запас очарования, грации, сексуальности и женственности. Образы артистки для светских мероприятий и красных дорожек эксперт похвалил все без исключения. Многие из этих нарядов он запретил бы надевать любой другой звезде, но Климова в каждом ансамбле, считает Васильев, бесподобна.

Александр Васильев, историк моды, телеведущий. www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Как отметил телеведущей, в гардеробе Климовой есть и элементы мужской одежды, и совершенно простые, недорогие вещи, которые «играют» по-новому благодаря обаянию владелицы. Актрисе, полагает эксперт, не нужно следить за модой и слушать стилистов. Что для большинства женщин будет ошибкой, ее красоту лишь выгодно подчеркнет. А платье, похожее на свадебное, покорило Васильева окончательно.

«Не может не свети с ума мужчин, которые видят в Кате воплощение женственности. В белом она выглядит как невеста. Но я бы уточнил: невеста дьявола. Потому что ее соблазн греховен. Не зря Катя играет булгаковскую Маргариту», — написал ведущий.

Помимо стройности, свежести и пленительности манер Климовой Васильеву импонирует ее бодрое расположение духа. Актрису едва ли можно застать без улыбки на устах, она всегда выглядит позитивной и энергичной. Какие бы секреты красоты и привлекательности ни практиковала звезда, они действенны на 100%, резюмировал эксперт.

Екатерина Климова воспитывает четверых детей от трех браков: дочь от ювелира Ильи Хорошилова, двух сыновей от коллеги Игоря Петренко и дочь от актера Гелы Месхи. Как успевает при этом оставаться востребованной артисткой, не запускать карьеру — сама не знает, удивляется.

Но жертвы профессии все же приходится порой приносить. Ранее, писал 5-tv.ru, Климова пожаловалась на проблемы с детьми из-за работы.