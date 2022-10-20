Диетолог призвал есть больше сала и масла зимой

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 48

Диетолог Калинчев призвал есть больше сала и масла зимой

Диетолог призвал есть больше сала и масла зимой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Во время похолодания появляется большая потребность в калориях и перераспределяются пропорции внутри БЖУ.

В осеннее и зимнее время года организму требуется больше энергии, поэтому необходимо есть больше сала и масла, а также каши. Об этом рассказал врач-диетолог Алексей Калинчев.

Он объяснил, что во время похолодания возрастает общая потребность в калориях и перераспределяются пропорции внутри БЖУ. Эксперт напомнил, что энергия нужна, чтобы поддерживать температуру тела. Ведь чем больше вы находитесь на холоде, чем больше нужно калорий.

«В холодное время года надо добавлять в рацион больше животного жира. Жирное мясо, сало, сливочное масло, сметана, например. Больше сложных углеводов. Гречка, бурый рис, перловка и так далее», — сказал Калинчев в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, вместе они дают длительную сытость и лучшее самочувствие, что важно для комфортного нахождения на холоде. Специалист также призвал не садиться на диеты в холода. Он порекомендовал урезать каллораж не более чем на 10% от нормы. Большой дефицит жиров может только навредить организму. Врач указал, что при нормальном соотношении калорий человек будет хорошо себя чувствовать, не будет голоден. Кроме того, не пострадает способность переносить физический нагрузки.

Как ранее писал 5-tv.ru, врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, можно ли есть и худеть одновременно.

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