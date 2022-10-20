Диетолог призвал есть больше сала и масла зимой

Во время похолодания появляется большая потребность в калориях и перераспределяются пропорции внутри БЖУ.

В осеннее и зимнее время года организму требуется больше энергии, поэтому необходимо есть больше сала и масла, а также каши. Об этом рассказал врач-диетолог Алексей Калинчев.

Он объяснил, что во время похолодания возрастает общая потребность в калориях и перераспределяются пропорции внутри БЖУ. Эксперт напомнил, что энергия нужна, чтобы поддерживать температуру тела. Ведь чем больше вы находитесь на холоде, чем больше нужно калорий.

«В холодное время года надо добавлять в рацион больше животного жира. Жирное мясо, сало, сливочное масло, сметана, например. Больше сложных углеводов. Гречка, бурый рис, перловка и так далее», — сказал Калинчев в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, вместе они дают длительную сытость и лучшее самочувствие, что важно для комфортного нахождения на холоде. Специалист также призвал не садиться на диеты в холода. Он порекомендовал урезать каллораж не более чем на 10% от нормы. Большой дефицит жиров может только навредить организму. Врач указал, что при нормальном соотношении калорий человек будет хорошо себя чувствовать, не будет голоден. Кроме того, не пострадает способность переносить физический нагрузки.

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