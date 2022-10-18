Диетолог рассказала, возможно ли есть и худеть одновременно

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 53

Диетолог Денисенко назвала продукты с отрицательной калорийностью

Диетолог рассказала, возможно ли есть и худеть одновременно

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

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Ученые утверждают, что существуют продукты, которые заставляют организм сбрасывать вес без особых усилий. Так ли это на самом деле?

Только представьте: есть и не толстеть. Ученые считают, что существуют продукты с отрицательной калорийностью, которые позволяют не набирать вес и даже его сбрасывать. В таких продуктах калорий так мало, что организм тратит энергии в несколько раз больше на их переваривание. 

Врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с KP.RU отметила, что нулевая калорийность зафиксирована только в одном продукте — воде. Все остальное состоит из белков, углеводов и жира. Однако некоторые продукты медленнее перевариваются организмом.

«Поскольку некоторые из продуктов медленнее перевариваются организмом, то в результате их употребления возникает отрицательный баланс калорий», — пояснила Денисенко.

Речь идет о продуктах с обилием клетчатки. К ним относятся многие фрукты, овощи, зелень, ягоды и бобовые. Чем больше таких продуктов потребляет человек, тем меньше калорий получает организм.

Денисенко отметила, что на деле эта теория не работает. Разница между калориями и затраченной энергией получается незначительной. Этого слишком мало, чтобы сбросить вес.

«Чтобы сбросить полкилограмма или даже четверть килограмма, нужно сжечь сотни калорий, а те единицы, что вы получите от так называемых продуктов с отрицательной калорийностью, роли точно не сыграют», — разоблачила миф эксперт.

Так или иначе, продукты из этой категории крайне полезны. По мнению эксперта, они должны быть включены в рацион любого худеющего человека.

Ранее 5-tv.ru писал, что диетолог объяснила, откуда берется жир на животе.

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