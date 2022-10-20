Звездный адвокат Жорин рассказал, что ждет Большову после смертельного ДТП

|
Лев Пророков
Лев Пророков Эксклюзив 36

Адвокат Жорин считает, что даже в худшем случае Анну Большову после ДТП не ждет тюремный срок

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Instagram* / advokatzhorin; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Он подчеркнул, что строить какие-то прогнозы или предположения в данном случае следует крайне осторожно, поскольку мы не знаем всех обстоятельств этой истории.

Актриса Анна Большова попала в смертельное ДТП в Калужской области. Попавшая под колеса машины артистки женщина умерла на месте происшествия. Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, какая ответственность может ждать Большову в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

Он подчеркнул, что строить какие-то прогнозы или предположения в данном случае следует крайне осторожно, поскольку мы не знаем всех обстоятельств этой истории.

«Самое неприятное будет, если действия актрисы будут квалифицированы по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Эта статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы», — сказал Жорин.

Он добавил, что, с учетом появившейся в СМИ информации, что Большова не скрывалась с места происшествия, была трезва, сама вызвала полицию, скорую помощь и сделала все возможно, чтобы минимизировать последствия ДТП, скорее всего дело не дойдет до тюремного заключения.

«Учитывая все эти обстоятельства, можно с высокой степенью вероятности предполагать, что, даже если ее действия квалифицируют по части 3 статьи 264 УК РФ, наказание не будет связано с лишением свободы», — сказал Жорин.

Адвокат подчеркнул, что действия актрисы могут быть квалифицированы и по другим статьям УК РФ — это зависит от ряда обстоятельств и решение об этом будет приниматься по итогам проверки.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
61.59
-0.11 60.11
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 октября

Последние новости

15:23
Звездный адвокат Жорин рассказал, что ждет Большову после смертельного ДТП
15:12
Денег нет, но вы держитесь: США могут прекратить финансирование Киева
15:03
Суд Санкт-Петербурга признал геноцидом действия нацистов в период блокады
14:54
«Это травма»: хладнокровие Большовой спустя четыре дня после ДТП указывает на ее боль
14:50
Смертельные аварии: кто из российских звезд устроил страшное ДТП с гибелью людей
14:40
В крови погибшей в ДТП с Анной Большовой было около четырех промилле алкоголя

Сейчас читают

Первая жена сбежала с сыном в Италию, а вторая родила семерых: как живет актер Горобченко
Как не пропустить "тихий" инсульт
Охотники или земледельцы? Самая лучшая диета по группе крови
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика