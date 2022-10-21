Индонезия готова организовать встречу Путина и Байдена

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 41

Посол Индонезии в РФ Таварес заявил, что Джакарта готова организовать встречу Путина и Байдена на G20

Индонезия готова организовать встречу Путина и Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Guo Chen

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Тема:
G20

Российская сторона готова контактировать со Штатами, но подсказывать начало диалога не собирается.

Если российский лидер Владимир Путин примет решение лично участвовать в саммите «Большой двадцатки» (G20), то в Индонезии готовы организовать встречу с президентом США Джо Байденом. Об этом заявил индонезийский посол в России Хосе Антонио Морато Таварес.

«Индонезия была бы очень рада сделать это. Мы уже делали подобное ранее. Например, во время конфликта в Камбодже Индонезия устраивала в Джакарте неофициальные встречи лидеров Вьетнама и Камбоджи, между которыми в то время были разногласия. Они начали с коктейлей, но развитию отношений был дан толчок. Таким образом, мы не обещаем, что это немедленно что-то решит, но простое общение (лидеров. — Прим. ред.) друг с другом может помочь продвижению обсуждений», — сказал представитель дипмиссии в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что президенту России отправили приглашение, но решение остается за российской стороной. Таварес подчеркнул, что глава Индонезии лично был с визитом в Москве для приглашения РФ на саммит. Посол добавил, что индонезийцы не могут отзывать приглашения.

К слову, в середине октября Белый дом сообщал об отсутствии планов заокеанского лидера встречаться с Путиным. При этом в тот момент Джо Байден подмечал, что хотел бы поговорить с Путиным о судьбе судимой в РФ американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

До этого МИД России заявлял о том, что Москва не собирается подсказывать американцам как начать диалог. Однако Россия не отказывается контактировать, несмотря на то, что серьезных предложений со стороны Вашингтона так и не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Лавров высмеял неготовность Байдена встречаться с Путиным.

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