Песков сказал, когда завершится частичная мобилизация в РФ

|
Лев Пророков
Лев Пророков 2 649

Песков не назвал точных сроков завершения частичной мобилизации в РФ

Песков сказал, когда завершится частичная мобилизация в РФ

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Читайте нас в: Дзен Новости

Ранее, 14 октября, президент России Владимир Путин заявлял, что частичная мобилизация в России будет завершена в течение ближайших двух недель.

В некоторых регионах России уже завершилась частичная мобилизация граждан. Теперь мобилизованные и добровольцы проходят боевую подготовку на полигонах на территории РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, когда в России завершится частичная мобилизация.

«Точной даты завершения частичной мобилизации пока нет», — сказал он в ходе брифинга.

Песков подчеркнул, что информация о том, что мобилизованных одной из бригад отправили на фронт без должной подготовки, будет проверяться.

Также пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле не обсуждали возможность продления срока службы в армии для срочников до двух лет и вопрос призыва женщин на военную службу.

Ранее, 14 октября, президент России Владимир Путин заявлял, что мероприятия по частичной мобилизации в России будут завершены в течение ближайших двух недель.

Как сообщал 5-tv.ru, в Госдуме предложили платить алименты для детей мобилизованных из бюджета.

+4° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
61.50
-0.09 60.44
0.33
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 октября

Последние новости

14:29
Строго на юг: поезда с жителями Херсона прибывают в Анапу
14:17
Певица Лолита призналась в многочисленных бестолковых браках в своей жизни
14:04
Уехавшая из России без мужа Собчак рассказала о недвижимости в ОАЭ
13:52
Переживания Вайкуле за музыканта с Украины не оценили: «Да иди ты лесом!»
13:50
Спасенный в Черном море Легостаев: «Я так однажды чуть не утонул»
13:40
Минобороны РФ сообщило об отражении четырех попыток прорыва ВСУ

Сейчас читают

Песков сказал, когда завершится частичная мобилизация в РФ
Сердце остановилось: Екатерина Стриженова оставила прощальное послание
«Это „ж-ж-ж“ неспроста»: что задумали шпионы НАТО против России в Хельсинки
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика