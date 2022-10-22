Самойлова начала брать в отпуск с Джиганом своих родителей: «Без них ехать не хочет»

В семье блогера и рэпера Джигана четверо детей. Однако в последние месяцы звездное семейство разрослось еще больше.

Отправившаяся вместе с мужем рэпером Джиганом и их четырьмя детьми блогер Оксана Самойлова рассказала, как ее супруг относится к совместным путешествиям вместе с тещей и отчимом Оксаны. Все чаще родные женщины приезжают в новый особняк модели, вместе посещают всевозможные развлечения, а теперь и бороздить просторы Индийского океана отправились тоже большой компанией.

Как известно, биологический отец Самойловой бросил ее, когда девочке было всего шесть лет. Повзрослев и став популярной, Оксана забыла об отце. Напомнили о родственнике его соседи. В социальной сети они написали пост, что мужчина живет в поселке Яреге и очень скучает по дочери. Тогда Самойлова смогла наладить контакт с отцом. Но более о семейной истории неизвестно. Мама повстречала нового мужчину по имени Максим. Сейчас, по словам Самойловой, ее семья дружна, они никогда не ссорятся, и все на одной волне.

«Денис без моих родителей ехать никуда не хочет. Он всегда спрашивает, возьмем ли родителей. У них с Максом одни увлечения, они не могут друг без друга», — поделилась Самойлова.

Оксана Самойлова призналась, ее муж рэпер Джиган ни один свой отдых не представляет без мамы и отчима жены. Фото: Instagram* / samoylovaoxana

При этом, если Джигану удалось наладить отношения с тещей, то Самойлова вообще не видится со свекровью и свекром. По словам блогера, на то есть свои причины. Якобы они живут не в России, да и у самого Джигана не простые взаимоотношения с семьей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Оксане Самойловой удалось разбогатеть.

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